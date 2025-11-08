Wielki sukces Polki. Pierwsza taka sytuacja w historii

Hanna Wawrowska to dziennikarka, działaczka sportowa i ekspertka od promocji wartości olimpijskich, od lat związana z Polskim Komitetem Olimpijskim. Od 2018 roku pełni funkcję przewodniczącej Rady Fair Play PKOl (wcześniej Klubu Fair Play), a od trzynastu lat aktywnie uczestniczy w ruchu olimpijskim, propagując ideę uczciwości, szacunku i zasad fair play w sporcie.

Teraz Polka osiągnęła kolejny, historyczny sukces - została wybrana na czteroletnią kadencję na stanowisko wiceprzewodniczącej Międzynarodowego Komitetu Fair Play. To pierwszy raz w niemal sześćdziesięcioletniej historii organizacji, kiedy funkcję tę objęła kobieta.

"Po raz pierwszy kobieta została wiceprezydentką Komitetu. To dla mnie szczególna wiadomość, ponieważ w tym roku skończyłam studia w Ottawie, gdzie zajmowałam się tematyką równości płci w sporcie" powiedziała Wawrowska w rozmowie z PAP.

Hanna Wawrowska wiceprzewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Fair Play. Wskazała swój cel

Jej międzynarodowa kariera w strukturach fair play rozwija się dynamicznie. W 2021 roku została członkinią zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Fair Play, a rok później weszła do Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play. Obecnie, jako jedna z dwóch wiceprzewodniczących (obok Turka Erdogana Aripinara), współpracuje z przewodniczącym CIFP, Amerykaninem Sunilem Sabharwalem.

CIFP co roku przyznaje prestiżowe nagrody honorujące sportowców kierujących się zasadą uczciwości. Najważniejsze z nich noszą imię Pierre'a de Coubertina, twórcy nowożytnych igrzysk olimpijskich. Wśród laureatów znalazło się troje Polaków: Ryszard Szurkowski (1970), Dariusz Zawadzki (1984) i Łukasz Kubot (2014). Szczególnie pamiętna pozostaje historia Szurkowskiego, który podczas mistrzostw Polski oddał swój zapasowy rower rywalowi Zygmuntowi Hanusikowi, umożliwiając mu zwycięstwo.

Wawrowska zapowiada, że jednym z jej celów będzie zacieśnienie współpracy między CIFP a polskimi organizacjami sportowymi. "Bardzo bym chciała, żeby Międzynarodowy Komitet Fair Play był bardziej widoczny w naszym kraju. To mój priorytet obok działań globalnych" - podsumowała.

