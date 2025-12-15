Zdecydowane słowa Macieja Kota. Czas podjąć radykalne decyzje

W skrócie Polska kadra skoczków narciarskich prezentuje się bezbarwnie przed Turniejem Czterech Skoczni, a nadzieję budzi głównie młody Kacper Tomasiak.

Maciej Maciusiak stara się poprawić atmosferę i wyniki po słabszych sezonach, jednak efekty wymagają czasu.

Maciej Kot podkreśla potrzebę radykalnych decyzji, sugerując przemodelowanie podejścia do udziału zawodników w zawodach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Ten, kto liczył na to, że przyjście Macieja Maciusiaka odmieni nagle kadrę, był wielkim optymistą. Po tym, jak nasi kadrowicze totalnie rozsypali się w dwóch ostatnich latach, potrzeba było jednak szkoleniowca, który zacznie od poprawienia atmosfery i przywrócenia wiary w ich możliwości.

Oczywiście Maciusiak w przeszłości pokazywał, że potrafi pracować tak, by były efekty, ale na to potrzeba czasu. Cały czas wierzę w to, że coś jednak w tym sezonie wyczaruje w tej kadrze, ale dla niego głównym zadaniem na tę zimę miało być reaktywowanie naszych weteranów.

Apoloniusz Tajner zaapelował do kibiców. Chodzi o Aleksandra Zniszczoła Polsat Sport

Sezon ledwo się zaczął, a już zaczęła się dyskusja nad przyszłością Macieja Maciusiaka

Po części udało się to z Piotrem Żyłą, bo ten już teraz ma lepszy sezon niż poprzedni. Wyrasta na takiego średniaka w Pucharze Świata, choć sam skoczek zapewnia, że jeśli tylko wyeliminuje "głupie błędy", jakie popełnia na skoczni, to powinien być zawodnikiem, który regularnie będzie wskakiwał przynajmniej do "15", a może nawet wyżej.

Za nami dopiero dziewięć konkursów Pucharu Świata, a już zaczęła się dyskusja nad tym, czy Maciusiak powinien dalej pracować z kadrą. Owszem, rzucił się na głęboką wodę, bo trzeba ratować polskie skoki przed zapaścią, a on w tym wszystkim mówił o medalu igrzysk. Dajmy trenerowi spokojnie pracować. Są przebłyski, a to znaczy, że jest na czym budować. Pokazał to choćby konkurs w Wiśle i kilka pojedynczych skoków w innych zawodach. Przecież na Skoczni im. Adama Małysza Biało-Czerwoni zdobyli więcej punktów niż potężna Austria.

Bezbarwna kadra, której kolorytu dodaje Kacper Tomasiak. Bezlitosna statystyka

Maciusiak dobrze wie, czego brakuje w skokach zawodników i momentami sam się denerwuje, że nie ma jeszcze w ich próbach takiej jakości, jaka pojawia się na treningach, kiedy nie ma presji. Całościowo jednak mamy na razie obrazek zupełnie bezbarwnej kadry, w której najlepszym skoczkiem jest 18-letni Kacper Tomasiak. I to jest akurat wielki pozytyw, bo od lat mówiliśmy o tym, że potrzebujemy takiego zawodnika. Kiedy jednak on się pojawia, to krytykujemy, że wyniki opierają się na tym skoczku. To jeszcze nie jest zawodnik na wygrywanie, ale na pewno na walkę o "10", a być może - przy łucie szczęścia, które też jest w tym sporcie potrzebne - na podium.

Na razie fakty są takie, że Biało-Czerwoni mają dwa miejsca w "10" w Pucharze Świata w tym sezonie. O jedno więcej ma Bułgar Władimir Zografski, którego trenerem jest Polak Grzegorz Sobczyk. Dwa razy więcej miejsc w "10" od Polaków mają... Francuzi. Ta statystyka pokazuje, w jakim obecnie miejscu są nasze skoki.

Rozwiń

Czas na stanowcze decyzje. Zdecydowane słowa Macieja Kota

Maciusiak musi zacząć stanowczo reagować, na to, co się dzieje. A to akurat potrafi. Być może jednak błędem jest wożenie wszystkich skoczków na zawody Pucharu Świata, bo obecnie do startów w nich nadaje się może dwóch-trzech naszych zawodników.

Jeśli ktoś skacze regularnie do "20" lub "30" w Pucharze Świata, to nie ma co martwić się o miejsce w składzie na konkursy. Jeśli ktoś jednak nie jest w stanie kwalifikować się do serii finałowej, to jaki jest sens jeździć na Puchary Świata. Tylko moje dobre skoki, dające pewne punkty dla drużyny, pozwolą mi dalej jeździć na zawody

Zakopiańczyk przyznał, że w naszym sztabie trwa analiza tego, dlaczego Domen Prevc tak odskoczył całemu światu. Zauważył też, że jeden dobry skok, jak choćby Kacpra Tomasiaka, czy Piotra Żyły, pozwalają walczyć o wysokie miejsca. Gdyby zatem nasi skoczkowie oddawali po dwie takie próby...

Zmiana wprowadzona na siłę u Pawła Wąska. To zaczęło działać

Być może budzi się Paweł Wąsek, u którego trener kadry na siłę wprowadził zmianę w skoku. I w Klingenthal to zadziałało. Od razu zawodnik z Ustronia zaliczył najlepszy występ w sezonie, zajmując 21. miejsce.

- To jest taki sport, w którym z tygodnia na tydzień wiele się może zmienić. My też wierzymy w to, że tak będzie - powiedział Wąsek.

Być może trzeba poszukać czegoś w sprzęcie, bo przecież Norwegowie zaczynali sezon z niższego pułapu niż my, a teraz skaczą naprawdę dobrze. To widać w każdej ich próbie nawet w treningach.

- Robiłem, co mogłem, ale nie oddałem takiego skoku, jak na ostatnim treningu w Zakopanem. Zabrakło detali. I to jest frustrujące, bo wydaje się, oglądając wideo, że to już powinno lecieć, a jednak nie działa. To denerwuje wszystkich dookoła, ale wierzę, że będzie lepiej - mówił Dawid Kubacki, który wcale nie może być pewny miejsca w kadrze na igrzyska olimpijskie.

A może trzeba pójść tropem Stefana Horngachera i wycofać nasze gwiazdy z rywalizacji, by mogły w spokoju przygotować się do Turnieju Czterech Skoczni. Austriak nie zawahał się, by odstawić Karla Geigera czy Andreasa Wellingera.

Dawid Kubacki Martin Divisek/EPA PAP

Maciej Maciusiak Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Kacper Tomasiak Martin Divisek/EPA PAP

Kamil Stoch EPA/MARTIN DIVISEK PAP