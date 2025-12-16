Sezon prawdy przed gwiazdą Motoru Lublin. Są obawy, może podzielić ich los

Kacper Woryna na taki moment czekał całą karierę. Najpierw został dostrzeżony przez 3-krotnego mistrza Polski z Lublina, którego aspiracje wciąż są mistrzowskie, a następnie niespodziewanie awansował do cyklu Grand Prix.

Tej właśnie osoby brakuje Worynie

Wielu się zastanawiało, czy Woryna nawiąże jeszcze do 2022 roku, który dotychczas był jego najlepszym. Wówczas legitymował się 11. średnią w PGE Ekstralidze, będąc niekwestionowanym liderem Włókniarza. Rok później jednak coś się posypało, ale głównie przez poważne wypadki, które już od samego początku zmagań mu doskwierały.

Dwa ostatnie sezony w wykonaniu 29-latka były bardzo solidne na poziomie średniej 1,83 pkt/bieg. Nie był to jednak tak wysoki poziom, który prezentował 3 lata temu, mając u swojego boku Rafała Lewickiego. Menadżer Artioma Łaguty to chodząca skarbnica wiedzy, gdy chodzi o motocykl żużlowy. W środowisku utarło się, że właśnie takiej osoby mu brakuje, żeby wykrzesać z siebie maksimum potencjału.

Gdyby żył, Woryna odnosiłby większe sukcesy

Woryna bowiem jeździć potrafi i nad motocyklem panuje bardzo dobrze, choć niekiedy zarzuca mu się wykonywanie niepotrzebnych ruchów na motorze, które tylko wytracają prędkość. Jednak to kwestie sprzętowe są największą bolączką. Kiedyś nawet jego babcia powiedziała, że gdyby żył jego dziadek Antoni, odnosiłby jeszcze większe sukcesy. Chodzi właśnie o warsztat i prawidłowe dokonywanie zmian w sprzęcie. Śp. Antoni rozumiał swój motocykl i nie bez powodu był medalistą mistrzostw świata w tak trudnych dla Polski czasach.

Teraz eksperci są podzieleni. Jedni twierdzą, że transfer do Motoru będzie przełomem w karierze Woryny. Inni zaś, że wicemistrzowie Polski popełnili błąd i przez to nie będą nawet w wielkim finale. Historia każe jednak bardziej ufać tym pierwszym, bo działacze z Lublina już raz w takiej sytuacji byli. Konkretnie w 2022 roku, kiedy zgarnięto z rynku niechcianych Fredrika Lindgrena i Jacka Holdera. Ci za chwilę zdobywali złote medale dla nowego klubu.

Statystyka nie kłamie, może podzielić ich los

Wcześniej podobnie było z Hampelem, ale co innego może mieć tutaj kluczowe znaczenie. Worynie dojdą jeszcze starty w Grand Prix, które są bardzo wymagające. Biorąc pod uwagę ostatnie lata, przejechali się już na tym Paweł Przedpełski i Szymon Woźniak. Obaj zawodnicy po świetnym sezonie notowali poważny zjazd. I to nie tylko w zmaganiach indywidualnych, ale także ligowych. Porażki w cyklu znacząco oddziaływały na poczynania w Ekstralidze, odbijało się to po prostu również na ich mentalności.

Woryna nie ma jednak nic do stracenia, a zyskać może bardzo wiele. Na dokładkę zdobył uznanie nowego selekcjonera reprezentacji Polski, Stanisława Chomskiego, otrzymując powołanie do kadry. Przed reprezentantami wielka szansa wystąpienia podczas największej imprezy w kalendarzu. Udział w finale Drużynowego Pucharu Świata na PGE Narodowym w Warszawie to marzenie każdego z kadrowiczów.

Kacper Woryna na podium Tauron SEC w Bydgoszczy 2025 Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jakub Kępa wierzy w Kacpra Worynę Łukasz Trzeszczkowski/Paweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kacper Woryna w SEC Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

