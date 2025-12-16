Objawienie Urbana na ustach Włochów. Upadły gigant Serie A może sięgnąć po Polaka

Fiorentina jest jednym z bardziej rozpoznawalnych klubów w słonecznej Italii. W swojej bogatej historii zespół ten dwukrotnie sięgał po mistrzostwo kraju, a także aż sześć razy wznosiły ku niebu Puchar Włoch.

Kibicom z kraju nad Wisłą marka ta może być szczególnie bliska, bowiem swego czasu barwy drużyny z Florencji reprezentował jeden z najwybitniejszych "biało-czerwonych" piłkarzy w historii - Jakub Błaszczykowski. Miało to miejsce w sezonie 2015/2016, kiedy to polski skrzydłowy został wypożyczony z Borussii Dortmund właśnie do Fiorentiny.

Obecnie zespół ten przechodzi jednak przez ogromny kryzys, którego zdecydowanie nie da się ukryć. Na krajowym podwórku Fiorentina rozegrała dotychczas 15 spotkań... nie wygrywając ani jednego z nich. Bilans 6 remisów oraz 9 porażek dał drużynie raptem 6 punktów oraz ostatnią pozycję w tabeli Serie A. Do bezpiecznej strefy klub traci obecnie aż 8 "oczek". Nic dziwnego, że włodarze zespołu coraz śmiele rozglądają się za wzmocnieniami, które pozwolą uchronić Fiorentinę przed spadkiem do niższej klasy rozgrywkowej. Włoskie media podały już nawet konkretne nazwisko, bliskie sercu fanów z kraju nad Wisłą.

Przemysław Wiśniewski na celowniku. Czy Polak okaże się receptą na bolączki Fiorentiny?

Jak podaje portal "tuttomercatoweb", na radarze Fiorentiny znalazł się gracz, który podczas tegorocznych zgrupowań naszej reprezentacji wyrósł na swego rodzaju objawienie. Mowa oczywiście o Przemysławie Wiśniewskim, grającym na co dzień w Spezii (Serie B). To właśnie on otrzymał szansę zaprezentowania swoich umiejętności pod wodzą Jana Urbana i w pełni wykorzystał niepowtarzalną okazję.

Włosi twierdzą, że zwolennikiem Wiśniewskiego ma być obecny trener Fiorentiny Paolo Vanoli. Miał on bowiem okazję współpracować z Polakiem jeszcze za czasów prowadzenia Venezii. Co więcej, dziennikarze ze słonecznej Italii donoszą, że sprawa ewentualnego transferu Polaka przeszła już z fazy planów do realnego działania, mającego na celu zakontraktowanie defensora. Ponoć jeden z agentów piłkarza ma w najbliższym czasie spotkać się z przedstawicielami Fiorentiny, aby omówić kwestię potencjalnych przenosin.

Z pewnością solidny defensor byłby dla drużyny z końca tabeli ogromnym wsparciem. Zespół w obecnym sezonie ma bowiem najgorszy współczynnik traconych bramek spośród wszystkich drużyn Serie A. Na 12 strzelonych goli Fiorentina straciła bowiem aż 26 bramek. Pojawienie się Wiśniewskiego mogłoby pomóc w odwróceniu tej kiepskiej statystyki, a być może zapewnić Fiorentinie możliwość utrzymania w Serie A.

Przemysław Wiśniewski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Piłkarze Fiorentiny ANDREA MARTINI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jan Urban Foto Olimpik AFP

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP