Mecz Barcelony opóźniony. Kuriozalny powód, ogromne zamieszanie

Kibice, którym udarło się dorwać wejściówki, z dobrymi humorami zmierzali dzisiaj na stadion. I niestety część z nich na miejscu srogo się rozczarowała. Okazało się, że mecz został przesunięty o trzydzieści minut. Działacze zamierzali dmuchać na zimne w trosce o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia. Sprawą od razu zainteresowali się przedstawiciele mediów. Szokujące wręcz wieści przekazała Helenda Condis. Niżej notowani gospodarze popełnili błąd, który może ich sporo kosztować i to dosłownie.

"Mecz FC Barcelony z CD Guadalajarą został opóźniony z powodu braku dokumentu potwierdzającego ważność dodatkowej trybuny. Jeśli dokument nie zostanie przedstawiony, około 2000 kibiców nie będzie mogło wejść na stadion" - doniosła dziennikarka. Jej słowa zacytował profil "BarcaInfo" w serwisie X. "Jedna z dodatkowych trybun zainstalowanych w celu zwiększenia pojemności stadionu nie została zatwierdzona przez władze miasta. Jaki jest problem? Wszystkie bilety zostały wyprzedane" - przekazano z kolei na antenie JijantesFC.

Stadion ponadto długo pozostawał zamknięty. Przełom nastąpił dopiero około godziny 20:20, kiedy to pierwsze osoby pojawiły się na trybunach. Pierwotnie pierwszy gwizdek arbitra zaplanowano na godzinę 21:00. Finalnie oba zespoły rozpoczną rywalizację o 21:30. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

