Mecz Barcelony opóźniony. Kuriozalny powód, ogromne zamieszanie

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

FC Barcelona we wtorkowy wieczór rozegra pierwszy w tym sezonie mecz w ramach Pucharu Króla. Tuż przed spotkaniem kibice przeżyli jednak spory zawód. Ci z Polski brakiem Wojciecha Szczęsnego w wyjściowym zestawieniu "Dumy Katalonii". Osoby będące na miejscu znaleźli się natomiast w centrum zamieszania. Pierwszy gwizdek przesunięto o dokładnie trzydzieści minut z powodów bezpieczeństwa. Teraz wyszło na jaw z jakim dokładnie problemem borykają się gospodarze.

Lamine Yamal
Lamine YamalUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kibice, którym udarło się dorwać wejściówki, z dobrymi humorami zmierzali dzisiaj na stadion. I niestety część z nich na miejscu srogo się rozczarowała. Okazało się, że mecz został przesunięty o trzydzieści minut. Działacze zamierzali dmuchać na zimne w trosce o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia. Sprawą od razu zainteresowali się przedstawiciele mediów. Szokujące wręcz wieści przekazała Helenda Condis. Niżej notowani gospodarze popełnili błąd, który może ich sporo kosztować i to dosłownie.

"Mecz FC Barcelony z CD Guadalajarą został opóźniony z powodu braku dokumentu potwierdzającego ważność dodatkowej trybuny. Jeśli dokument nie zostanie przedstawiony, około 2000 kibiców nie będzie mogło wejść na stadion" - doniosła dziennikarka. Jej słowa zacytował profil "BarcaInfo" w serwisie X. "Jedna z dodatkowych trybun zainstalowanych w celu zwiększenia pojemności stadionu nie została zatwierdzona przez władze miasta. Jaki jest problem? Wszystkie bilety zostały wyprzedane" - przekazano z kolei na antenie JijantesFC.

Stadion ponadto długo pozostawał zamknięty. Przełom nastąpił dopiero około godziny 20:20, kiedy to pierwsze osoby pojawiły się na trybunach. Pierwotnie pierwszy gwizdek arbitra zaplanowano na godzinę 21:00. Finalnie oba zespoły rozpoczną rywalizację o 21:30. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP
Piłkarz w koszulce FC Barcelony, z blond pasmami włosów, trzyma rękę na głowie, wyrażając zamyślenie lub zmartwienie, rozmyte tło stadionu wypełnionego publicznością.
Lamine YamalJOSEP LAGOAFP
Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFPAFP
Hansi FlickPIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFPAFP

