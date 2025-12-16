Partner merytoryczny: Eleven Sports

Majątek Ołeksandra Usyka skonfiskowany przez Rosję. Sensacyjne doniesienia

Artur Gac

Ukraińskie portale, między innymi tsn.ua i rbc.ua donoszą, że majątek Ołeksandra Usyka, posiadany przez giganta boksu zawodowego na Krymie, został skonfiskowany przez nacjonalistów, czyli okupacyjne - w cudzysłowie - "władze" tego półwyspu w Europie. Niekwestionowany mistrz wagi ciężkiej, mieszkaniec Symferopola i honorowy obywatel tego miasta, został oskarżony o "wspieranie ideologii nazistowskiej".

Ołeksandr Usyk
Ołeksandr UsykNick PottsEast News

Blisko 39-letni Ołeksandr Usyk (17 stycznia wkroczy w kolejny rok życia) przyszedł na świat w Symferopolu, mieście na Półwyspie Krymskim, nad rzeką Sałhyr. To dlatego, gdy w 2022 roku wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie, wypowiedziana przez Federację Rosyjską, pojawiały się spekulacje, iż nie wiadomo, po której stronie opowie się wielki mistrz boksu zawodowego.

Ołeksandr Usyk traci majątek na Krymie. Ukraińcy grzmią o "haniebnym czynie"

On sam szybko rozwiał wątpliwości, na kilka tygodni pojawiając się nawet w jednej z jednostek obrony terytorialnej Ukrainy, pozując z bronią przewieszoną przez ramię. Później, za namową między innymi Witalija Kliczki, mera Kijowa, ruszył rozsławiać Ukrainę na ringu, a kolejnymi zwycięstwami rozpalając ducha bojowego w swoim narodzie i bohaterskich żołnierzach.

Teraz z Ukrainy popłynęły doniesienia, iż posiadacz fortuny również stał się ofiarą zbrojnej napaści Rosji.

"Tak zwany 'przewodniczący Rady Państwa Krymu' Wołodymyr Konstantinow poinformował o kolejnej fali konfiskat mienia na tymczasowo okupowanym półwyspie. Według niego, majątek 84 osób fizycznych i prawnych znalazł się pod kontrolą administracji okupacyjnej. Wśród nich jest mistrz świata w boksie wagi ciężkiej Ołeksandr Usyk" - pisze RBC-Ukraina, nazywając tę nacjonalizację "haniebnym czynem". 

