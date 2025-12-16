Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak, Lewandowski wykluczony. Oficjalny komunikat z Barcelony. To nie były plotki

Kacper Dąderewicz

Fakt, że Marc-Andre ter Stegen znalazł się w pierwszym składzie Barcelony kosztem Wojciecha Szczęsnego, okazał się bardzo zaskakujący. To jednak nie koniec niespodzianek. Okazało się bowiem, że Robert Lewandowski został całkowicie wykluczony z kadry na to spotkanie. To niepokojące wieści w perspektywie najbliższej przyszłości. Może problemy Polaka okażą się poważniejsze, niż zakładano.

Piłkarz w stroju FC Barcelony trzyma się za głowę z wyrazem zmartwienia lub rozczarowania, na tle rozmytego stadionu podczas meczu
Robert Lewandowski w FC BarcelonaZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Najpierw w hiszpańskich mediach pojawiła się informacja, że Robert Lewandowski boryka się z drobnym urazem, który wykluczy go z gry w meczu Pucharu Króla. Ta wersja nie utrzymała się jednak zbyt długo.

Szybko bowiem nadszedł oficjalny komunikat FC Barcelona dotyczący Polaka. Mogliśmy przeczytać w nim, że Polak przed tym meczem trenuje indywidualnie ze względu na przeciążenie, ale będzie do dyspozycji Hansiego Flicka na mecz z Guadalajarą.

W ostatniej chwili doszło jednak do zwrotu akcji. Kiedy FC Barcelona opublikowała w mediach społecznościowych skład na ten mecz, okazało się nie tylko, że Roberta Lewandowskiego zabraknie w wyjściowym składzie. Polaka nie ma nawet na ławce rezerwowych.

Podwójna pomyłka ws. Polaków. Szczęsny jednak nie gra, ale co z Lewandowskim?

Wraz z publikacją składu na mecz z Guadalajarą nadeszła bolesna weryfikacja przewidywań hiszpańskich mediów.

Na kilka godzin przed meczem Marta Ramon z RAC1 poinformowała, że Wojciech Szczęsny znajdzie się w pierwszym składzie decyzją Hansiego Flicka. 

Informacja ta została zweryfikowana negatywnie. Ostatecznie to jednak Niemiec, a nie Polak, znalazł się w składzie na mecz 1/16 Pucharu Króla.

W przypadku Roberta Lewandowskiego również doszło do zwrotu akcji, ale tym razem chybione okazały się informacje podane przez FC Barcelona, czyli z oficjalnego źródła.

A to dość niepokojące. Pozostaje czekać na pierwsze oficjalne wieści, czy Robert Lewandowski odpoczywa w tym meczu rutynowo, czy też doszło do pogłębienia jego urazu. A może okazał się on poważniejszy, niż pierwotnie zakładano?

W tym momencie nie można wykluczyć żadnej teorii w sprawie polskiego napastnika. Kibicom Barcy, szczególnie tym z Polski, pozostaje mieć nadzieję, że była to decyzja Hansiego Flicka podyktowana wyłącznie chęcią zachowania ostrożności. Podejmowanie jakiegokolwiek ryzyka w meczu z takim rywalem i w perspektywie drobnego przeciążenia Lewandowskiego, byłoby rzeczywiście nierozsądne.

