Dawid Kubacki królem w Titisee-Neustadt! Polak po triumfie w sobotnich zawodach również w niedzielę okazał się najlepszy. Nasz mistrz świata po raz ósmy z rzędu stanął na podium Pucharu Świata i w klasyfikacji wszech czasów zrównał się z Austriakiem Thomasem Morgensternem.

Od Turnieju Czterech Skoczni Kubacki prezentuje się wyśmienicie. Jako trzeci Polak w historii wygrał te prestiżowe zawody i miejsca na podium najwyraźniej mu się spodobały. We włoskim Predazzo dwukrotnie był trzeci. W niemieckim Titisee-Neustadt nie miał sobie równych.



Kubacki po raz ósmy z rzędu stanął na podium PŚ i śrubuje rekord pod tym względem w polskich skokach, który od soboty należy do niego. W klasyfikacji wszech czasów nasz mistrz świata zrównał się z Austriakiem Thomasem Morgensternem, co daje im ex aequo szóste miejsce. Liderem tego zestawienia jest Fin Janne Ahonen, który 13. razy z rzędu plasował się na podium. Drugi jest Słoweniec Peter Prevc (12).



W sumie Kubacki 17. razy stał na podium PŚ, w tym cztery razy na jego najwyższym stopniu.

Miejsca na podium Dawida Kubackiego w PŚ:

1. miejsce (4)

13 stycznia 2019 - Predazzo (Włochy)

6 stycznia 2020 - Bischofshofen (Austria)

18 stycznia 2020 - Titisee-Neustadt (Niemcy)

19 stycznia 2020 - Titisee-Neustadt (Niemcy)



2. miejsce (5)

13 marca 2018 - Lillehammer (Norwegia)

6 stycznia 2019 - Bischofshofen (Austria)

12 stycznia 2019 - Predazzo (Włochy)

1 lutego 2019 - Oberstdorf (Niemcy)

4 stycznia 2020 - Innsbruck (Austria)



3. miejsce (8)

30 grudnia 2017 - Oberstdorf (Niemcy)

3 lutego 2018 - Willingen (Niemcy)

1 stycznia 2019 - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)

3 lutego 2019 - Oberstdorf (Niemcy)

29 grudnia 2019 - Oberstdorf (Niemcy)

1 stycznia 2020 - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)

11 stycznia 2020 - Predazzo (Włochy)

12 stycznia 2020 - Predazzo (Włochy)