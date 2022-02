Znakomity występ 20-latka

Od początku 2022 roku BKS nie dawał swoim kibicom wielu powodów do radości. Wprawdzie bydgoszczanie wygrywali mecze, ale często przychodziło im to w bólach. Przez słabsze wyniki podopieczni Marcina Ogonowskiego stracili szansę na wygranie rundy zasadniczej i zaczęli bronić swojej trzeciej pozycji.



W niedzielę w końcu zespół z Bydgoszczy zagrał na miarę oczekiwań. Polski Cukier Avia Świdnik nie zdołała bowiem postawić się rywalom. Co ciekawe, gości do zwycięstwa poprowadził 20-letni Antoni Kwasigroch. Przyjmujący nie ma za wiele okazji do gry, ale gdy już wchodzi na boisko, często pokazuje się z dobrej strony. Tym razem młody siatkarz rozegrał całe spotkanie i zanotował świetne statystyki w ataku, kończąc 14 z 18 piłek, dzięki czemu otrzymał statuetkę MVP.



Tauron 1. Liga wyrównana jak nigdy

Ciekawe rzeczy dzieją się za bydgoszczanami. Mianowicie drużyny z miejsc 5-8 mają tyle samo punktów w tabeli. Na taki obraz sytuacji wpłynęło kilka rezultatów. Kolejne trzy punkty zdobył KRISPOL Września, robiąc ważny krok w stronę fazy play-off. Ponadto znów przegrali siatkarze Chemeko-System Gwardii Wrocław. Wrocławianie wprawdzie wciąż mają szansę nawet na czwarte miejsce, ale znów drużyna gra poniżej oczekiwań.

Wyklarowała się także sytuacja na szczycie tabeli. Do rywalizacji "na żyletki" Lechię Tomaszów Mazowiecki skazał MKS Będzin. Spadkowicz wygrał na wyjeździe 3:2. W ten sposób będzinianie zrównali się liczbą spotkań z liderami tabeli - BBTS-em Bielsko-Biała. Różnica między zespołami wynosi cztery punkty, więc BBTS ma komfort w obronie swojej pozycji.



Wyniki:

Środa:

Exact Systems Norwid Częstochowa - Chemeko-System Gwardia Wrocław 3:2 (19:25, 25:23, 22:25, 25:22, 15:10)



Czwartek:

Olimpia Sulęcin - Mickiewicz Kluczbork 1:3 (23:25, 17:25, 26:24, 18:25)



Sobota:

ZAKSA Strzelce Opolskie - KRISPOL Września 0:3 (24:26, 23:25, 19:25)

AZS AGH Kraków - Legia Warszawa 3:1 (25:18, 25:22, 19:25, 25:19)

Lechia Tomaszów Mazowiecki - MKS Będzin 2:3 (22:25, 25:21, 24:26, 25:21, 11:15)



Niedziela:

Polski Cukier Avia Świdnik - BKS Visła Proline Bydgoszcz 0:3 (18:25, 18:25, 18:25)



Tabela (w nawiasie liczba rozegranych spotkań):

1. BBTS Bielsko-Biała - 51 punktów (22)

2. MKS Będzin - 47 punktów (22)

3. BKS Visła Proline Bydgoszcz - 45 punktów (23)

4. KPS Siedlce - 40 punktów (22)

5. Polski Cukier Avia Świdnik - 39 punktów (23)

6. Lechia Tomaszów Mazowiecki - 39 punktów (22)

7. Chemeko-System Gwardia Wrocław - 39 punktów (21)

8. KRISPOL Września - 39 punktów (23)

...

9. AZS AGH Kraków - 35 punktów (23)

10. Legia Warszawa - 34 punkty (23)

11. Exact Systems Norwid Częstochowa - 30 punktów (23)

12. Mickiewicz Kluczbork - 26 punktów (23)

13. Olimpia Sulęcin - 22 punkty (21)

14. SPS Chrobry Głogów - 21 punktów (21)

...

15. ZAKSA Strzelce Opolskie - 17 punktów (22)

16. SMS PZPS Spała - 10 punktów (22)