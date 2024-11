Tomasz Fornal ze szczerym wyznaniem. Poruszył istotny temat

Pozycja Tomasza Fornala stale rośnie

Lista sukcesów Tomasza Fornala zwiększa się z każdym kolejnym sezonem. 27-latek ma na koncie już trzy tytuły mistrzowskie z Jastrzębskim Węglem , dwukrotnie zagrał też w finale Ligi Mistrzów. Jeszcze przed ostatnią edycją Ligi Narodów oraz igrzyskami olimpijskimi było jasne, że przyjmujący to jeden z liderów kadry narodowej. Właśnie podczas turnieju w Paryżu doszło jednak do zdarzenia, które jeszcze wzmocniło pozycję Fornala. Mowa o słynnej "przemowie" siatkarza podczas półfinałowego spotkania ze Stanami Zjednoczonymi .

Bieżący sezon w klubie również rozpoczął z wysokiego C. Dość powiedzieć, że ostatnio wybrano go najlepszym zawodnikiem spotkania z PGE GiEK Skrą Bełchatów . Jego Jastrzębski Węgiel przewodzi stawce w PlusLidze, mając trzy punkty przewagi nad PGE Projektem Warszawa. Zmagania w Lidze Mistrzów Polacy rozpoczęli zaś od zdemolowania Levskiego Sofia w trzech setach.

Ważne wyznanie Fornala. "Ja się tego nie wstydzę"

Dodał, że doszło do tego z jego własnej woli, a polskie kluby siatkarskie raczej nie zapewniają pomocy psychologa. Przyjmujący wyjawił też, co skłoniło go do podjęcia takiej decyzji. "Poszedłem do Jastrzębia sześć sezonów temu i była taka sytuacja, że trenerem był Roberto Santilli. I ja przyszedłem tutaj, fajnie mi się grało w okresie przygotowawczym, zaczął się sezon, zagrałem ze dwa-trzy fajne mecze na początku i potem miałem ze dwa-trzy-cztery-pięć słabszych meczów. I tak się zastanawiałem, czemu tak jest i stwierdziłem, że odezwę się do kogoś. Potem z polecenia dostałem jakiś numer" - wyznał siatkarz.