Wielki cios dla polskiej kadry. Nasz as mówi wprost. I ogłasza ws. Lewandowskiego

Portugalia - Polska. Kacper Urbański skomentował brak Roberta Lewandowskiego

Znamy bardzo dobrze Portugalczyków. Graliśmy przeciwko nim w Warszawie, znamy ich jakość. Myślę, że nie ma takiego czegoś, jako stwierdzenie, że trzeba grać mądrze. Chcemy zagrać swój mecz. To, co przygotowywaliśmy. Zanalizowaliśmy bardzo dobrze Portugalczyków i wiemy, co chcemy pokazać w jutrzejszym meczu

I dodał: - Każdy mecz to wyzwanie, szczególnie na poziomie reprezentacyjnym. Każda kadra jest nieprzyjemna. Wiadomo, Portugalia to jedna z najsilniejszych reprezentacji w Europie, jeśli nie na świecie. Ale my do każdego meczu podchodzimy tak samo i nie będziemy się bać.