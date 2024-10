Znów głośno o Tomaszu Fornalu. Zostawił w tyle Bednorza i Janusza

Wchodzi na boisko i czy to jest GKS Katowice, czy Asseco Resovia Rzeszów, Warta Zawiercie, Projekt Warszawa czy Barkom Każany Lwów, to on chce pokazać: Jestem szefem tej ligi, ja jestem najlepszym zawodnikiem i będę to udowadniał na boisku

~ chwalił go były siatkarz i trener w programie “Polsat SiatCast".