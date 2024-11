Polska siatkarka wprost o rezygnacji z kadry. Zdecydowany głos, rozmowy na nic

Jak mamy możliwość rozmawiania, dziewczyny zawsze pytają: "jesteś pewna?" Ale to była bardzo długo podejmowana decyzja, wydaje mi się, że też dojrzale. I stoję na razie przy swoim. To był mój ostatni rok. Zakończyłam go tak, jak chciałam, czyli najlepszym sezonem reprezentacyjnym w moim życiu. Z medalem, z możliwością bycia na igrzyskach

~ podkreśla Wołosz.