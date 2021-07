Serie A. Juan Musso dołącza do Atalanty

To pierwsze wzmocnienie trzeciej drużyny ubiegłego sezonu Serie A przed nadchodzącą kampanią. W przyszłym sezonie znów zobaczymy Atalantę w Lidze Mistrzów, dlatego zespół już szuka wzmocnień na newralgicznych pozycjach.

Dla samego Musso to niewątpliwie sportowy awans. Opuszcza zespół środka tabeli, jakim jest Udinese, by dołączyć do czołowej drużyny ligi. O miejsce w podstawowym składzie Argentyńczyk będzie rywalizował z dotychczasową "1", 26-letnim Włochem Pierluigim Gollinim.

Golkiper przebywa obecnie na Copa America, gdzie jego reprezentacja zmierzy się dziś w nocy z Ekwadorem w ćwierćfinale turnieju. Musso pełni tam jednak rolę rezerwowego bramkarza.

Reklama

RF

Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!