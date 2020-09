Kamil Glik nie miał najmniejszych problemów z aklimatyzacją w nowym zespole po niedawnej zmianie pracodawcy. Świadczy o tym nagranie, jakie zamieścił na Instagramie przy okazji klubowej kolacji ekipy Benevento.

Benevento to tegoroczny beniaminek Serie A. W sierpniu Glik podpisał z klubem trzyletni kontrakt. Ma być filarem defensywy i jednym z liderów drużyny.

To dla niego powrót do Włoch po czteroletniej przerwie na występy w AS Monaco (tytuł mistrza Francji 2017). Wcześniej bronił barw Palermo, Bari i Torino. W tym ostatnim klubie spędził pięć sezonów i doczekał się kapitańskiej opaski.

Piłkarze Benevento nowy sezon rozpoczną w najbliższą sobotę. Ich wyjazdowym rywalem będzie Sampdoria Genua. W zespole dowodzonym przez Filippo Inzaghiego trwa jeszcze szeroko rozumiana integracja.

Jej elementem była wspólna kolacja, na której zawodnicy nie stronili od popisów karaoke. W jednej z głównych ról wystąpił Kamil Glik. Ku uciesze współbiesiadników reprezentant Polski wykonał utwór "Sara perche ti amo" z repertuaru Ricchi e Poveri.

Kibice beniaminka wierzą, że ich ulubieńcy równie dobrze będą się bawić na boiskach Serie A.

UKi

Zdjęcie Kamil Glik / Andrew Surma/NurPhoto / East News