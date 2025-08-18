Tragiczna śmierć polskiego bramkarza. Potwierdziło się najgorsze. "Trudno uwierzyć"

Dawid Kaszuba był jednym z najbardziej rozpoznawalnych bramkarzy w czwartej lidze podkarpackiej. Przemawiało za nim przede wszystkim doświadczenie, ponieważ miał na karku 30 lat oraz w przeszłości zrobił pozytywne wrażenie w Stali Rzeszów. W obecnie trwającej kampanii reprezentował Wisłoka Wiśniowa. W dwóch pierwszych spotkaniach zespół ten nie zdobył choćby punktu. Nie to jednak jest obecnie największym zmartwieniem kibiców.

Całym regionem wstrząsnęły informacje przekazywane od kilkunastu godzin przez lokalnych dziennikarzy. Dawid Kaszuba zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku w okolicach Wyspy Skalistej nad Soliną. "Według pierwszych ustaleń Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mężczyzna miał wskoczyć do wody, by się ochłodzić. Szybko jednak pojawiły się informacje, że 30-latek miał się poślizgnąć i osunąć ze skarpy do wody" - poinformowała strona "podkarpacielive.pl".

Dawid Kaszuba nie żyje. Niebawem miał świętować rocznicę, Podkarpacie w żałobie

"Zgłoszenie o mężczyźnie, który zsunął się z brzegu Wyspy Skalistej do wody, odebraliśmy wczoraj po godz. 19:00. Do akcji poszukiwawczej zadysponowany został zespół R-1 Bieszczadzkiego WOPR, strażacy i policjanci. Próby odnalezienia 30-latka okazały się bezskuteczne. Ok. godz. 22. zdecydowano o przerwaniu akcji. Wznowiono ją w niedzielę przy użyciu m.in. sonaru. Po południu ciało mężczyzny zostało odnalezione" - przekazały natomiast wspomniane służby.

W żałobie pogrążyło się mnóstwo klubów. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego byłego zawodnika - Dawida Kaszuby. Dawid Kaszuba reprezentował barwy Sokoła Kolbuszowa Dolna, a dziś trudno nam uwierzyć, że nie ma go już wśród nas... Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom" - przejmująco pożegnał piłkarza MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna. Kondolencje płyną również od działaczy Stali Rzeszów oraz Wisłoka Wiśniowa. "Łączymy się w bólu" - napisali ci pierwsi.

Tragedia wydarzyła się tuż przed ważnym dniem dla bramkarza. Otóż, Kaszuba w ubiegłym roku wziął ślub, a w najbliższym czasie obchodzić miał jego pierwszą rocznicę. Czas, który dla niego i jego rodziny miał być powodem do radości, zamienił się w najgorszą tragedię, jaka może spotkać człowieka.

