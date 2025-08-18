Triumf Barcelony, a Flick wpadł we wściekłość. Alarm w klubie, trzeba było reagować

FC Barcelona rozpoczęła swoje zmagania w Primera Division w sezonie 2025/2026 od wyjazdu na Baleary, gdzie zmierzyła się z ekipą RCD Mallorca, a więc zespołem, którego ambicją powinno być w bieżącej kampanii co najmniej wejście do europejskich pucharów.

Ostatecznie potyczka okazała się dosyć jednostronna - "Barca" zatriumfowała 3:0, choć należy przyznać, że już po 40 minutach rywalizacji sytuacja Mallorki była beznadziejna - w tamtym momencie przegrywała ona już dwiema bramkami, a do tego... straciła dwóch zawodników, bo czerwone kartki obejrzeli Morlanes i Muriqi (ten drugi bezpośrednio).

Mimo raczej wyraźnego zwycięstwa trener Hansi Flick po końcowym gwizdku - mocno zaskakująco - skrytykował swoich podopiecznych za brak wystarczającego zaangażowania i zapowiedział poważne rozmowy z nimi w tej sprawie. Teraz nieco więcej kulis odsłonił Lluis Miguelsanz, dziennikarz katalońskiego "Sportu".

Flick chce uniknąć najgorszych scenariuszy. Zdecydowana reakcja Niemca po meczu Barcelony

"Flick wydawał się nieco zaniepokojony w okresie przygotowawczym. Niemiecki trener nie jest do końca pewien kondycji zespołu i uważa, że drużyna, która postrzega siebie jako znacznie lepszą od rywali, zwłaszcza w La Lidze, może mieć pewne braki" - opisywał autor.

Niemiec ma przeświadczenie, że kwestia mistrzostwa może na dobrą sprawę rozstrzygnąć się już w pierwszej części sezonu i wolałby uniknąć sytuacji w której - podobnie jak rok temu - w połowie kampanii nastąpił swoisty kryzysy formy drużyny.

Teraz Flick zauważył, że ekipa staje się mniej skoncentrowana w niektórych fazach meczu, gdy wydaje im się, że wszystko idzie zbyt łatwo.

Pojawiła się przy tym obawa, że może dojść do powtórki z czasów pracy Flicka w Bayernie Monachium - w roku 2020 "Die Roten" pod jego wodzą sięgnęli po łącznie sześć trofeów, a rok później zostali "tylko" z mistrzostwem Niemiec w swoich rękach, a cały projekt menedżera w zasadzie rozpadł mu się w rękach - a przynajmniej tak było to postrzegane przez wielu z zewnątrz.

La Liga: Barcelona niebawem zagra z Levante

"Barca" ma jeszcze czas na pewne, wymagane przez trenera, poprawki - kolejne starcie w Primera Division rozegra dokładnie 23 sierpnia, mierząc się - również na wyjeździe - z walenckim Levante.

