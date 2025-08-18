Kiedy Świątek gra finał z Paolini? O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Finał turnieju WTA 1000 w Cincinnati, w którym Iga Świątek zagra z Jasmine Paolini odbędzie się o północy w nocy z poniedziałku 18 na 19 sierpnia. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek - Jasmine Paolini. Kiedy i o której finał w Cincinnati? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Iga Świątek w wielkim stylu dotarła do turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W czterech spotkaniach, które rozegrała, nie straciła nawet seta. W półfinale z Jeleną Rybakiną w pierwszej partii przegrywała już 3:5, ale potrafiła odwrócić losy rywalizacji, by zwyciężyć 7:5, 6:3. Polka ma o jeden mecz rozegrany mniej od swojej finałowej rywalki, ponieważ w III rundzie Marta Kostiuk oddała pojedynek walkowerem z powodu kontuzji.

Jasmine Paolini nie miała już tak łatwej drogi do finału, jak Świątek. Włoszka z polskimi korzeniami musiała rozegrać pięć spotkań, a zwłaszcza ostatnie dwa okazały się dla niej trudne. Dziewiąta rakieta świata potrzebowała trzech setów, by pokonać w ćwierćfinale Coco Gauff 2:6, 6:4, 6:3 i Weronikę Kudiermietową w półfinale 6:3, 7:6(2), 6:3.

Historia bezpośrednich pojedynków Świątek i Paolini jest dosyć okazała. Obie zawodniczki zagrały ze sobą jak do tej pory sześć razy i wszystkie sześć spotkań padło łupem Polki. Na dodatek Włoszka tylko w jednym potrafiła urwać naszej tenisistce seta. Ostatnie starcie Świątek i Paolini miało miejsce pod koniec czerwca w półfinale turnieju w Bad Homburg, które raszynianka wygrała 6:1, 6:3.

Iga Świątek celebrująca zwycięstwo nad Jeleną Rybakiną w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Jasmine Paolini rywalizowała z Weroniką Kudiermietową o awans do finału WTA 1000 w Cincinnati JASON WHITMAN AFP