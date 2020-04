Snajper Lazio Ciro Immobile zdradził, że jest ogromnym fanem Formuły 1. Jego zainteresowanie królową motosportu zaczęło się już w dzieciństwie - właśnie wtedy zaczął wspierać stajnię Ferrari.

Immobile nie ma powodów do zadowolenia. Pandemia koronawirusa przerwała bowiem rozgrywki Serie A, w których 30-latek radził sobie wręcz fenomenalnie.



W 26 ligowych spotkaniach snajper Lazio uzbierał 27 bramek i siedem asyst. Dzięki temu znajduje się na czele zestawienia najlepszych strzelców włoskiej ekstraklasy. Okupujący drugą lokatę Cristiano Ronaldo traci do niego aż sześć trafień. Włoch przewodzi także stawce w klasyfikacji Złotego Buta, wyprzedzając o dwa gole Roberta Lewandowskiego.



Znajdujący się w znakomitej formie Immobile przyznał, że futbol nie jest jego jedyną pasją. Śledzi on również zmagania najlepszych kierowców na torach Formuły 1 i ma nawet swojego faworyta wśród konstruktorów.



- Od małego towarzyszył mi mit Schumachera. Jako dziecko śledziłem go, przeżyłem złoty wiek Ferrari. Chciałbym zobaczyć triumf tej stajni - powiedział Immobile, cytowany przez "La Gazzetta dello Sport". Włoch stwierdził również, że obecnie numerem jeden jest dla niego jeżdżący w barwach Scuderii Sebastian Vettel.



Immobile opowiedział także, dlaczego tak bardzo fascynuje go Formuła 1.



- Podoba mi się, ponieważ wszystko może się zmienić w jednym momencie. W ostatnich latach samochody dzięki nowym technologią wydają się latać, a niespodzianka czeka tuż za rogiem. Uwielbiam dreszczyk emocji towarzyszący wyprzedzaniu - stwierdził 30-latek.



TB



