FC Barcelona może wkrótce stracić Luisa Suareza, którego kuszą ogromnymi pieniędzmi kluby z Chin. Z tego powodu "Duma Katalonii" szuka ewentualnych następców słynnego urugwajskiego napastnika. Według "Don Balon", jednym z kandydatów jest Krzysztof Piątek. Gazeta podaje, że Polak odmówił Realowi Madryt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Piątek: Walczę o miejsce w składzie. Wideo INTERIA.TV

Piątek znakomicie zaaklimatyzował się w Genoa CFC. W 13 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 13 goli. Były napastnik Cracovii nie ukrywa, że włoski klub ma być dla niego trampoliną, aby wykonać skok do renomowanej drużyny. Swoimi strzeleckimi popisami reprezentant Polski zwrócił na siebie uwagę wielu mocnych europejskich klubów. Zatrudnienie Piątka rozważa Barcelona już w zimowym okienku transferowym.



"Don Balon" podaje, że zainteresowany Piątkiem był także Real Madryt, który pilnie potrzebuje bramkostrzelnego napastnika. Według gazety, Polak odmówił rozpoczęcia negocjacji z "Królewskimi" ponieważ uważa, że na Santiago Bernabeu trudno mu będzie osiągnąć sukces. Z drugiej strony Piątek podziwia Messiego i dlatego Barcelona ma u niego pierwszeństwo. Transfer 23-letniego zawodnika na Camp Nou w dużym stopniu zależy od tego, jaką decyzję podejmie Luis Suarez. Urugwajczyk ma ważny kontrakt z Barceloną do końca czerwca 2021 roku.



W walce o Piątka "Blaugrana" musi zmierzyć się z ogromną konkurencją. Według medialnych doniesień, najbardziej zdeterminowane, żeby pozyskać Polaka są dwa kluby - Napoli i Chelsea Londyn.