Górnik na fali, a nowy prezydent Zabrza ogłasza. Jasna wiadomość dla Podolskiego

Fani Górnika Zabrze z pewnością chcieliby już usłyszeć, że prywatyzacja śląskiego klubu ma się ku końcowi i niebawem firma powiązana z Lukasem Podolskim samodzielnie zacznie zarządzać 14-krotnym mistrzem Polski.

Zanim do tego jednak dojdzie, w Zabrzu zaszły kolejne wielkie zmiany - a dokładniej w miejskim ratuszu. Po tym, jak odwołana z funkcji prezydent została Agnieszka Rupniewska, nowym gospodarzem Zabrza został Kamil Żbikowski. Co to oznacza dla Lukasa Podolskiego i jego planów przejęcia klubu? Nowy prezydent Zabrza szybko został o to zapytany.

Nowy prezydent Zabrza jasno ws. Górnika. Pilna wiadomość dla Podolskiego

Niedługo po ogłoszeniu oficjalnego wyniki wyborów, Kamil Żbikowski udzielił pierwszej konferencji prasowej w nowej roli. Dziennikarze nie mogli pominąć tak ważnego dla zabrzan tematu, jak właśnie prywatyzacja klubu 14-krotnego mistrza Polski. A Żbikowski nie ukrywał, że ma nadzieję na jak najszybsze rozwiązanie sprawy.

Mam nadzieję, że uda się dokończyć te procesy, oczywiście dopiero teraz będę miał dokładny wgląd do dokumentacji, która została wypracowana w ramach postępowania przetargowego i negocjacji. Nie mam więc pełnej wiedzy, jakie są tutaj możliwości, jakie są ograniczenia czasowe czy też proceduralne. Mam nadzieję, że uda się to zrobić jeszcze w tej procedurze - powiedział Kamil Żbikowski cytowany przez portal wzabrzu.info.

O ile firma Lukasa Podolskiego została obecnie jedyną w walce o przejęcie klubu, to jednak sytuacja finansowa klubu wcale nie popycha mistrza świata do jak najszybszego załatwienia sprawy. W ostatniej rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" jasno dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru spłacać nie swoich długów.

Co więcej, gwiazdor Górnika Zabrze ujawnił, że w obecnej sytuacji klub przy życiu trzymają transfery wychodzącego z klubu. Gdyby nie sprzedaż Dominika Sarapaty do FC Kopenhaga, klub musiałby zaciągać pożyczki.

