Tak Legia chce zastąpić Ziółkowskiego. Na celowniku były zawodnik Borussii

"Here we go! Umowa z Legią Warszawa została zawarta na kwotę 6 mln euro plus klauzula o dalszej sprzedaży. Ziółkowski chciał grać tylko w AS Romie, pomimo ofert z Niemiec. Umowa została już sfinalizowana" - przekazał w poniedziałkowe popołudnie Fabrizio Romano.

Przenosiny 20-latka do AS Romy wydają się tylko kwestią czasu, pozostaje czekać na oficjalny komunikat. Klub Dariusza Mioduskiego ma zarobić sześć milionów euro. Trzeba przyznać, że kwota ta jest dosyć pokaźna. Ziółkowski stanie się trzecim najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii klubu.

Polsat Sport Polsat Sport

Legia nie płacze po Ziółkowskim. Oto nowy cel warszawskiej drużyny

W tej sytuacji "Wojskowi" potrzebują nowego środkowego defensora, który wypełni lukę po odchodzącym do Romy wychowanku. Na tych pozycjach obecnie Iordancescu może skorzystać z Artura Jędrzejczyka, Steve'a Kapuadiego, Marco Burcha czy Radovana Pankova, którego ostatnio brakuje w meczowej kadrze. Jak na cały sezon, wybór nie jest zbyt obfity.

Z tego powodu Michał Żewłakow (dyrektor sportowy) i Fredi Bobic (dyrektor ds. operacji piłkarskich) rozglądają się za kolejnym obrońcą. Zdaniem Marlona Irlbachera z niemieckiego oddziału "Sky Sports" Legia rozważa sprowadzenie Antoniosa Papadopoulosa.

To 25-letni Grek urodzony w Stuttgarcie. Obecnie jest zawodnikiem szwajcarskiego Lugano, które ściągnęło go z rezerw Borussii Dortmund. W niemieckim klubie defensor spędził trzy lata. W tym czasie rozegrał 70 spotkań, strzelając cztery gole i notując pięć asyst.

Ponoć warszawiacy złożyli już ofertę, która została odrzucona, ale obie strony miało dojść do porozumienia. "Legia Warszawa chce podpisać kontrakt z byłym obrońcą BVB Tonim Papadopoulosem z FC Lugano! Według Sky Sport, zawodnik i klub doszli już do porozumienia. Uzgodnili już ustnie warunki czteroletniego kontraktu. Ostatnia oferta Polaków wynosiła około 1,5 miliona euro, ale została odrzucona przez Lugano. Środkowy obrońca chce opuścić szwajcarski klub tego lata i zrobić kolejny krok w swojej karierze" - przekazał Irlbacher.

Rozwiń

W poprzednim sezonie Papadopoulos 47 razy zakładał koszulkę Lugano. Efekt? dwa bramki i tyle samo asyst. Jego wartość rynkowa oscyluje w granicach trzech i pół miliona euro. W czwartek Legia Warszawa rozegra rewanżowe spotkanie przeciwko Hibernian. W Szkocji goście triumfowali 2:1.

Edward Iordanescu - trener Legii Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piłkarze Legii Warszawa ROBERT PERRY PAP/EPA

Edward Iordanescu, trener Legii Warszawa MARIUS BECKER AFP