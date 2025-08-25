Ważne wieści ws. Hansiego Flicka, wygrana na ostatniej prostej. Pojawił się komunikat

FC Barcelona o sezonie 2023/2024 chciała błyskawicznie zapomnieć, tym bardziej po okropnym zamieszaniu, jakie wyniknęło w związku z obsadą pozycji trenera. Ostatecznie Xavi pożegnał się z klubem, co rozpoczęło poszukiwania jego następcy. Te były krótkie, wybór padł na Hansiego Flicka, który z Bayernem Monachium dokonał rzeczy wielkich, ale w reprezentacji Niemiec mu się nie powiodło.

Praca zaoferowana mu przez "Blaugranę" była więc dla niego wielką szansą i postanowił z niej skorzystać. Flick przyszedł do zespołu rozbitego i praktycznie bez transferów poukładał wszystko jak w dobrym szwajcarskim zegarku. Dodatkowo odbudował wielu piłkarzy jak choćby Roberta Lewandowskiego, a także zbudował Lamine Yamala, który z pewnością stał się lepszym zawodnikiem pod okiem Flicka.

Flick trenerem roku. Żadnych wątpliwości

To wszystko przełożyło się także na konkrety, które Barcelona mogła na koniec sezonu wstawić do gabloty. Rozgrywki krajowe zostały całkowicie zdominowane przez "Dumę Katalonii". Piłkarze prowadzeni przez Niemca najpierw wygrali superpuchar Hiszpanii, pokonując w finale Real Madryt, potem to samo wydarzyło się w pucharze Hiszpanii, a na koniec także w La Liga.

Do pełni szczęścia zabrakło tylko triumfu w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Tam Barcelona zakończyła swój udział na półfinale. Tytuł najlepszej klubowej drużyny Europy trafił zaś pierwszy raz w historii Ligi Mistrzów w ręce Paris Saint-Germain. To nie przeszkodziło Flickowi w odniesieniu triumfu w plebiscycie "Bilda". Niemiecki dziennik wybrał byłego szkoleniowca Bayernu Monachium na najlepszego trenera roku.

"Ku zaskoczeniu wielu, Hansi Flick (60 lat przyp. red.) naprawdę odniósł sukces jako trener FC Barcelony. Już w pierwszym sezonie zdobył dublet" - czytamy w artykule poświęconemu gali zorganizowanej przez "Bilda". Warto przypomnieć, że Flicka nagrodziła także Barcelona, przedłużając jego kontrakt z delikatną podwyżką pensji.

„Absolutnie fantastyczni!” – Flick chwali piłkarzy Barcelony po trudnym zwycięstwie AP © 2025 Associated Press

Hansi Flick Jaime Reina AFP

Robert Lewandowski i Hansi Flick Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Hansi Flick FABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFP AFP