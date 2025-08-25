Urban nie mógł się tego spodziewać. Tuż przed powołaniami cios, padły nazwiska

Od kiedy Jan Urban został selekcjonerem reprezentacji Polski i zastąpił Michała Probierza, kibice czekają na spotkania z Holandią i Finlandią, podczas których będzie on mógł zaprezentować w praktyce swój pomysł na kadrę. Czasu już coraz mniej i niedługo poznamy listę powołanych przez nowego selekcjonera.

Zanim jednak do tego dojdzie, eksperci piłkarscy i dziennikarze już mieli wiele okazji do tego, aby przyjrzeć się możliwościom Jana Urbana. Nie jest bowiem tajemnicą, że nowy selekcjoner nie będzie miał najłatwiejszego zadania podczas swojego debiutu. Tego samego zdania jest m.in. Mateusz Borek.

Borek dosadnie przed debiutem Urbana. "Szkoda mi Janka". Tuż przed powołaniami

- Szkoda mi Janka Urbana przed debiutem, bo to raczej będzie zespół daleki od optimum. Mówią, że druga linia to serce i płuca każdego zespołu. U nas wygląda to na zapalenie środka przed Holandią - rozpoczął swój wpis dziennikarz i komentator.

- Modera w Rotterdamie bolą plecy, Zieliński z małymi szansami na minuty w Interze, Urbański szuka klubu - teraz Mallorca, Oyedele się na razie nie liczy w Strasbourgu, Romanczuk ma problemy zdrowotne, do wieczora nie wiemy co z pozycją Piotrowskiego w Udinese. Zostaje Szymański z Fenerbahce, ligowiec Repka, Meksykanin Bogusz i Amerykanin Slisz - wyliczał kolejnych zawodników, z których z będzie mógł skorzystać selekcjoner.

Sytuacja, w jakiej znajdują się kolejni reprezentacji Polski, będący przy okazji kluczowymi zawodnikami "Biało-czerwonych", nie napawa optymizmem. Do tego Jan Urban nie ma zbyt wiele czasu, aby przekazać im swoją filozofię gry.

Mecz z Holandią zostanie rozegrany już 4 września. Trzy dni później podopieczni Urbana zmierzą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Finlandią. W tych starciach nie ma miejsca na nawet najmniejsze błędy, co przy problemach kadrowych będzie jeszcze trudniejsze do uzyskania.

