Przełomowy triumf Fręch na US Open. Osiem gemów z rzędu dla Polki. Gauff już w tle

Magdalena Fręch rozegrała trzy turnieje na kortach twardych przed rywalizacją w Nowym Jorku. Polka zaczęła od zameldowania się w ćwierćfinale WTA 500 w Waszyngtonie, gdzie po dwusetowym starciu uległa Jelenie Rybakinie. Od tego spotkania została zainaugurowana niekorzystna passa z perspektywy 27-latki. W Montrealu wyraźnie przegrała na "dzień dobry" z Julią Starodubcewą. Także w Cincinnati nasza reprezentantka zanotowała porażkę na otwarcie, mimo że prowadziła 3:1 w trzecim secie meczu z Soraną Cirsteą.

Zawodniczka plasująca się obecnie na 33. miejscu w rankingu przyleciała zatem na US Open z trzema przegranymi spotkaniami z rzędu. Fręch miała w planach jeszcze jeden start przed Nowym Jorkiem, ale w ostatniej chwili wycofała się z turnieju WTA 500 w Monterrey. W związku z tym miała więcej czasu na przygotowanie się do wielkoszlemowej rywalizacji. Magdalena została rozstawiona z "28". Polka otrzymała korzystne losowanie, bowiem w premierowej fazie trafiła na tenisistkę grającą z dziką kartą - Talię Gibson.

Australijka plasuje się na dopiero 105. pozycji w kobiecym zestawieniu. Przed US Open pokazała się z dobrej strony podczas imprezy rangi "250" w Cleveland, przechodząc przez eliminacje i docierając do drugiej rundy. Mimo to faworytką nocnego starcia w Nowym Jorku była nasza tenisistka. 27-latka musiała to jednak potwierdzić na korcie.

US Open: Magdalena Fręch kontra Talia Gibson w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Gibson. Na początku spotkania obie panie pilnowały swoich podań. W drugim gemie Fręch wróciła ze stanu 15-30 i wyrównała na 1:1. Pierwszy niezwykle istotny moment premierowej odsłony nadszedł w trakcie piątego rozdania. Wówczas Magdalena wypracowała sobie aż trzy okazje z rzędu na przełamanie. Już pierwsza z nich przyniosła breaka na korzyść Polki. Po zmianie stron Australijczyka walczyła o natychmiastowe odrobienie strat, miała dwie piłki na 3:3. W kluczowym momencie nasza reprezentantka wykorzystywała jednak swój największy atut, czyli solidną pracę w defensywie. 27-latka zachowywała regularność w wymianach i ostatecznie wyszła z opresji.

Dzięki temu Fręch potwierdziła przewagę i zrobiło się już 4:2. Magdalena nie zamierzała na tym poprzestać. Kontynuowała swoją grę, a to przynosiło kolejne efekty. Wykorzystywała mniejsze doświadczenie przeciwniczki i konsekwentnie punktowała Talię. Po tym, jak w siódmym gemie Polka wywalczyła przełamanie do 30, przy stanie 5:2 mogła zamykać partię. Turniejowa "28" wykonała swoje zadanie bez zarzutu. Nie przegrała żadnej akcji podczas ósmego rozdania i zakończyła premierową odsłonę zwycięstwem 6:2.

Druga odsłona rozpoczęła się idealnie z perspektywy Fręch. Nasza reprezentantka już na "dzień dobry" wywalczyła sobie przewagę przełamania. Po chwili Magdalena potwierdziła to własnym podaniem i zrobiło się już 2:0. Polka chciała wykorzystać swoje momentum i walczyła o breaka także w trzecim gemie. Gibson wypracowała sobie jedną piłkę na premierowe "oczko", ale wciąż nie zdołała go zdobyć. Przy trzeciej piłce na przełamanie Talia popełniła podwójny błąd serwisowy i 27-latka zgarnęła ósmy gem z rzędu. Po zmianie stron zawodniczka pochodząca z Łodzi posiadała piłkę na 4:0 przy swoim serwisie.

Australijka doprowadziła jednak do równowagi, a potem do break pointa. Przy nim Fręch wyrzuciła piłkę poza linię końcową i przeciwniczka odrobiła jedno przełamanie. Gibson załapała się na grę - jakby poczuła, że jeszcze nie wszystko jest stracone. Zmieniła trochę sposób gry, lepiej też zaczęła serwować. I po piątym rozdaniu zrobiło się już tylko 3:2 dla Magdaleny. Kolejny gem był zatem niezwykle istotny z perspektywy Polki, by przerwać korzystną serię przeciwniczki. Magdalena wykorzystała trzecią okazję na czwarte "oczko", posyłając świetny serwis. Później 27-latka poszła za ciosem i już przy stanie 5:2 mogła zamykać pojedynek. Ostatecznie turniejowa "28" triumfowała 6:2, 6:2 i zameldowała się w drugiej rundzie US Open, gdzie zagra z Peyton Stearns. Jeśli nasza reprezentantka awansuje do trzeciej fazy, wówczas być może zmierzy się z Coco Gauff.

Dokładny zapis relacji z meczu Magdalena Fręch - Talia Gibson jest dostępny TUTAJ.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

