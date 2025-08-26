Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przełomowy triumf Fręch na US Open. Osiem gemów z rzędu dla Polki. Gauff już w tle

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

W momencie, gdy trwał pojedynek z udziałem Kamila Majchrzaka, na korcie numer 7 wystartował mecz Magdaleny Fręch. Nasza reprezentantka również grała o awans do drugiej rundy US Open w singlu. Przeciwniczką Polki okazała się Talia Gibson. 27-latka przerwała serię trzech porażek z rzędu, notując pewne zwycięstwo. Turniejowa "28" triumfowała 6:2, 6:2. O awans do trzeciej fazy i być może starcie z Coco Gauff powalczy z Peyton Stearns.

Magdalena Fręch rywalizowała z Talią Gibson o awans do drugiej rundy US Open
Magdalena Fręch rywalizowała z Talią Gibson o awans do drugiej rundy US OpenTNANI BADREDDINE/Tnani Badreddine/DPPI via AFPAFP

Magdalena Fręch rozegrała trzy turnieje na kortach twardych przed rywalizacją w Nowym Jorku. Polka zaczęła od zameldowania się w ćwierćfinale WTA 500 w Waszyngtonie, gdzie po dwusetowym starciu uległa Jelenie Rybakinie. Od tego spotkania została zainaugurowana niekorzystna passa z perspektywy 27-latki. W Montrealu wyraźnie przegrała na "dzień dobry" z Julią Starodubcewą. Także w Cincinnati nasza reprezentantka zanotowała porażkę na otwarcie, mimo że prowadziła 3:1 w trzecim secie meczu z Soraną Cirsteą.

Zobacz również:

Kamil Majchrzak rywalizował z Hugo Dellienem o awans do drugiej rundy US Open
Hubert Hurkacz

Historyczny wyczyn Majchrzaka. Triumf Polaka na US Open. Będzie nowy numer jeden

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Zawodniczka plasująca się obecnie na 33. miejscu w rankingu przyleciała zatem na US Open z trzema przegranymi spotkaniami z rzędu. Fręch miała w planach jeszcze jeden start przed Nowym Jorkiem, ale w ostatniej chwili wycofała się z turnieju WTA 500 w Monterrey. W związku z tym miała więcej czasu na przygotowanie się do wielkoszlemowej rywalizacji. Magdalena została rozstawiona z "28". Polka otrzymała korzystne losowanie, bowiem w premierowej fazie trafiła na tenisistkę grającą z dziką kartą - Talię Gibson.

    Australijka plasuje się na dopiero 105. pozycji w kobiecym zestawieniu. Przed US Open pokazała się z dobrej strony podczas imprezy rangi "250" w Cleveland, przechodząc przez eliminacje i docierając do drugiej rundy. Mimo to faworytką nocnego starcia w Nowym Jorku była nasza tenisistka. 27-latka musiała to jednak potwierdzić na korcie.

    Zobacz również:

    Petra Kvitova nie kryła łez po meczu z Diane Parry w pierwszej rundzie US Open
    US Open

    Pogrom na US Open w 52 minuty. Nie będzie starcia z Keys. Mistrzyni kończy karierę

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      US Open: Magdalena Fręch kontra Talia Gibson w pierwszej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Gibson. Na początku spotkania obie panie pilnowały swoich podań. W drugim gemie Fręch wróciła ze stanu 15-30 i wyrównała na 1:1. Pierwszy niezwykle istotny moment premierowej odsłony nadszedł w trakcie piątego rozdania. Wówczas Magdalena wypracowała sobie aż trzy okazje z rzędu na przełamanie. Już pierwsza z nich przyniosła breaka na korzyść Polki. Po zmianie stron Australijczyka walczyła o natychmiastowe odrobienie strat, miała dwie piłki na 3:3. W kluczowym momencie nasza reprezentantka wykorzystywała jednak swój największy atut, czyli solidną pracę w defensywie. 27-latka zachowywała regularność w wymianach i ostatecznie wyszła z opresji.

      Dzięki temu Fręch potwierdziła przewagę i zrobiło się już 4:2. Magdalena nie zamierzała na tym poprzestać. Kontynuowała swoją grę, a to przynosiło kolejne efekty. Wykorzystywała mniejsze doświadczenie przeciwniczki i konsekwentnie punktowała Talię. Po tym, jak w siódmym gemie Polka wywalczyła przełamanie do 30, przy stanie 5:2 mogła zamykać partię. Turniejowa "28" wykonała swoje zadanie bez zarzutu. Nie przegrała żadnej akcji podczas ósmego rozdania i zakończyła premierową odsłonę zwycięstwem 6:2.

      Zobacz również:

      Barbora Krejcikova rywalizowała z Victorią Mboko o awans do drugiej rundy US Open
      US Open

      Pokaz mocy mistrzyni Wimbledonu na otwarcie US Open. Triumfatorka z Montrealu zdeklasowana

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Druga odsłona rozpoczęła się idealnie z perspektywy Fręch. Nasza reprezentantka już na "dzień dobry" wywalczyła sobie przewagę przełamania. Po chwili Magdalena potwierdziła to własnym podaniem i zrobiło się już 2:0. Polka chciała wykorzystać swoje momentum i walczyła o breaka także w trzecim gemie. Gibson wypracowała sobie jedną piłkę na premierowe "oczko", ale wciąż nie zdołała go zdobyć. Przy trzeciej piłce na przełamanie Talia popełniła podwójny błąd serwisowy i 27-latka zgarnęła ósmy gem z rzędu. Po zmianie stron zawodniczka pochodząca z Łodzi posiadała piłkę na 4:0 przy swoim serwisie.

        Australijka doprowadziła jednak do równowagi, a potem do break pointa. Przy nim Fręch wyrzuciła piłkę poza linię końcową i przeciwniczka odrobiła jedno przełamanie. Gibson załapała się na grę - jakby poczuła, że jeszcze nie wszystko jest stracone. Zmieniła trochę sposób gry, lepiej też zaczęła serwować. I po piątym rozdaniu zrobiło się już tylko 3:2 dla Magdaleny. Kolejny gem był zatem niezwykle istotny z perspektywy Polki, by przerwać korzystną serię przeciwniczki. Magdalena wykorzystała trzecią okazję na czwarte "oczko", posyłając świetny serwis. Później 27-latka poszła za ciosem i już przy stanie 5:2 mogła zamykać pojedynek. Ostatecznie turniejowa "28" triumfowała 6:2, 6:2 i zameldowała się w drugiej rundzie US Open, gdzie zagra z Peyton Stearns. Jeśli nasza reprezentantka awansuje do trzeciej fazy, wówczas być może zmierzy się z Coco Gauff.

        Dokładny zapis relacji z meczu Magdalena Fręch - Talia Gibson jest dostępny TUTAJ.

        Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

        US Open (K)
        1/64 finału
        26.08.2025
        00:20
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Kamil Majchrzak rywalizował z Hugo Dellienem o awans do drugiej rundy US Open
        Hubert Hurkacz

        Historyczny wyczyn Majchrzaka. Triumf Polaka na US Open. Będzie nowy numer jeden

        Mateusz Stańczyk
        Mateusz Stańczyk
        Aryna Sabalenka - Rebeka Masarova. SKRÓT. WIDEO AP© 2025 Associated Press
        Magdalena Fręch
        Magdalena Fręch Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
        Magdalena Fręch
        Magdalena FręchUlises Ruiz / AFPAFP
        Magdalena Fręch
        Magdalena FręchRex Features/EAST NEWSEast News

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja