Historyczny wyczyn Majchrzaka. Triumf Polaka na US Open. Będzie nowy numer jeden

Po niezwykle udanym Wimbledonie, gdzie Kamil Majchrzak dotarł aż do czwartej rundy zmagań, Polak nie zamierzał zwalniać tempa. Na początku sierpnia nasz reprezentant wywiązał się z roli turniejowej "1" i wygrał imprezę rangi ATP Challenger 75 w Kozerkach. Później 29-latek udał się do Stanów Zjednoczonych. Tam wziął udział w rozgrywkach poprzedzających wielkoszlemowy US Open, czyli ATP 250 w Winston-Salem. Swój udział zakończył na 1/8 finału, ulegając po zaciętej batalii Sebastianowi Kordzie.

W najnowszym rankingu Majchrzak znalazł się na 76. miejscu, czyli o jedną lokatę niżej od swojej "życiówki". W związku z tym przed Kamilem pojawiła się szansa, by po rywalizacji w Nowym Jorku uzyskać najwyższą pozycję w karierze. Ponadto mogło dojść do historycznej zmiany w polskim zestawieniu. Ewentualna wygrana tenisisty z Piotrkowa Trybunalskiego w pierwszej rundzie oznaczała, że wyprzedzi Huberta Hurkacza po raz pierwszy od ponad siedmiu lat. Poprzednim razem Hurkacz nie był pierwszą polską rakietą w maju 2018 roku.

Przeciwnikiem Majchrzaka w batalii o takie dokonanie okazał się Hugo Dellien, plasujący się na 121. miejscu w rankingu. Kamil miał zatem ogromną szansę na przejęcie pozycji lidera, bowiem reprezentant Boliwii słynie przede wszystkim z dobrem gry na mączce. Swoje ostatnie zwycięstwo ma korcie twardym zanotował w kwalifikacjach Australian Open 2025, pokonując Maksa Kaśnikowskiego. 29-latek przystępował zatem do meczu w roli zdecydowanego faworyta. Przy okazji mógł pomścić przegraną zawodnika z Warszawy.

US Open: Kamil Majchrzak kontra Hugo Dellien w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Majchrzaka. Polak dość pewnie utrzymał swoje podanie, do 30. W pierwszych minutach obserwowaliśmy sporo nieczystych zagrań. Więcej problemów miał Dellien, przez co po zmianie stron doczekaliśmy się break pointów dla Kamila. Po drugim z nich nasz reprezentant wyszedł na prowadzenie 2:0. W trzecim gemie Hugo próbował natychmiast odrobić stratę, wygrał dwie akcje na starcie. Od stanu 0-30 górą był jednak Polak. 29-latek nie zamierzał się zatrzymywać. Po przerwie wypracował sobie aż trzy okazje z rzędu na 4:0. Wtedy zobaczyliśmy cztery świetne akcje ze strony zawodnika z Boliwii, przez co miał okazję na premierowe "oczko". Finalnie się go jednak nie doczekał. Po piątym break poincie tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego uzyskał przewagę podwójnego przełamania.

Majchrzak złapał swoje "flow". W trakcie piątego rozdania nie stracił ani jednego punktu przy własnym podaniu. Po zmianie stron Kamil wypracował sobie setbola na efektowne 6:0. Dellien obronił jednak break pointa, potem zgarnął także dwie kolejne akcje i zapisał na swoim koncie pierwszego gema. To dodało trochę animuszu Hugo. W siódmym gemie wypracował sobie nawet okazję na przełamanie przy serwisie naszego reprezentanta. Polak powtórzył jednak to, co wcześniej uczynił rywal. Skutecznie wyszedł ze stanu 30-40 i zapewnił sobie triumf 6:1 w premierowej odsłonie.

Druga część pojedynku rozpoczęła się idealnie z perspektywy naszego reprezentanta. Już na "dzień dobry" 29-latek wypracował sobie trzy szanse na przełamanie. Pierwszą okazję obronił Dellien, ale po drugiej 76. zawodnik świata dopiął swego. Po zmianie stron pojawiły się dość nieoczekiwane problemy po stronie Majchrzaka. Przeciwnik wygenerował sobie break pointy. Dwa udało się zniwelować, ale potem nastała jeszcze trzecia okazja. I po niej reprezentant Boliwii doprowadził do remisu 1:1. Kamil wpuścił zawodnika z Ameryki Południowej do gry i zrobiło się ciekawiej. Po trzecim gemie 121. rakieta rankingu po raz pierwszy znalazła się z przodu.

Po przerwie Hugo chciał pójść za ciosem, miał nawet jedną okazję na 3:1. Na szczęście nasz tenisista przerwał korzystną passę przeciwnika i wyrównał stan po czterech gemach. Majchrzak starał się naciskać przy serwisie rywala, ale na kolejne break pointy musiał zaczekać aż do siódmego rozdania. Wówczas najpierw Dellien posiadał piłkę na 4:3, ale później obserwowaliśmy szanse Kamila. Przy drugiej z nich 29-latek posłała głęboki return i wymusił błąd na przeciwniku. Dzięki temu Polak znów znalazł się na prowadzeniu. Po zmianie stroni udało się potwierdzić przewagę, wychodząc z wyniku 0-30 w gemie. Nasz reprezentant utrzymał już różnicę do końca partii. Ostatecznie wygrał ją 6:4.

Trzecia odsłona meczu rozpoczęła się dość niespodziewanie. Najpierw Dellien utrzymał swoje podanie, a potem przełamał Polaka, mimo że Majchrzak miał piłkę na 1:1. W pewnym momencie zrobiło się 2:0 30-15 z perspektywy serwującego Hugo. Od tamtej chwili nastąpił zwrot akcji. Nasz reprezentant nie tylko odrobił straty, ale poszedł za ciosem. 29-latek zgarnął cztery "oczka" z rzędu i nagle znalazł się na wyraźnym prowadzeniu. To nie był jednak koniec emocji. Boliwijczyk ciągle walczył o zaczepienie się na grę i w ósmym gemie wyrównał na 4:4. W następnym rozdaniu Hugo obronił break pointa i po raz kolejny w tej partii znalazł się z przodu.

W dziesiątym gemie Dellien doczekał się setbola. Na szczęście Majchrzak oddalił zagrożenie i zrobiło się 5:5. Ostatecznie o losach trzeciej odsłony decydował tie-break, chociaż w trakcie jedenastego rozdania Kamil miał break pointa na 6:5. Niestety decydująca rozgrywka potoczyła się po myśli Hugo. Od stanu 2-2 Boliwijczyk uzyskał przewagę wyraźną przewagę, której nie wypuścił do końca. Wykorzystał w sumie czwartego setbola w trzeciej partii i wygrał ją 7:6(5).

Polak był wyraźnie poirytowany rozwojem wydarzeń, zaczął też dialog z osobami na trybunach. Na starcie czwartej części pojedynku Majchrzak musiał bronić aż czterech break pointów. Kamil wyszedł z opresji, ale tylko na kilka minut. Od trzeciego gema rozpoczął się festiwal przełamań. Doszło do niego ze względu na fakt, że naszemu reprezentantowi brakowało skuteczności przy pierwszym podaniu. 29-latek utrzymał swój serwis dopiero w siódmym gemie, chociaż musiał bronić po drodze break pointa na przeciwnika. W końcówce wróciło dobre podanie, które wydatnie pomogło 76. rakiecie świata w zdobyciu czwartego "oczka".

Po chwili w dobrym stylu odpowiedział rywal i dzięki temu znów mieliśmy zaciętą końcówkę seta. Tym razem kluczowe momenty partii potoczyły się po myśli Majchrzaka. W dziesiątym gemie Kamil doczekał się meczboli. Przy pierwszym nasz reprezentant wyrzucił piłkę poza linię końcową, później trzykrotnie dobrym podaniem ratował się rywal. W pewnym momencie pojawiła się nawet okazja na 5:5 dla Hugo. Później doszło do piątego meczbola dla Polaka i ten okazał się wystarczający, by zapewnić sobie zwycięstwo 6:1, 6:4, 6:7(5), 6:4. Tym samym 29-latek zostanie nową polską "jedynką" po zakończeniu US Open. W drugiej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Karen Chaczanow - Nishesh Basavareddy.

