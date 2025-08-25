Legia ogłasza kolejny angaż. Reprezentant kraju pozyskany. Grał w Lidze Mistrzów

W tym sezonie Legii Warszawa nie pomogą już Ryoya Morishita i Jan Ziółkowski. Obaj pożegnali się z klubem w ostatnich dniach, względnie godzinach. Ten pierwszy skorzystał z oferty Balckburn Rovers, ten drugi jest już zawodnikiem AS Roma.

Niemal równolegle Legia ogłasza jednak kolejne wzmocnienie. Ze Sparty Praga do końca tego sezonu wypożyczony został Ermal Krasniqi, reprezentant Kosowa (8 gier, dwa gole).

Ermal Krasniqi nowym piłkarzem Legii. W Lidze Mistrzów grał przeciwko gigantom

- To inny skrzydłowy od tych, których mieliśmy dotychczas. Gra do przodu, bazuje na szybkości i akcjach indywidualnych. Gra również wertykalnie, z ciągiem na bramkę - zachwala nowy nabytek dyrektor sportowy klubu Michał Żewłakow, cytowany przez Legia.com.

- To zawodnik, który miał problemy z regularnymi występami w Sparcie Praga, ale trener Iordanescu dobrze go zna jeszcze z ligi rumuńskiej, jego profil nam pasował i stąd zdecydowaliśmy się na wypożyczenie. Mam nadzieję, że wniesie nową, inną energię - dodaje Żewłakow.

W ubiegłym roku Krasniqi trafił do Sparty Praga za 2 mln euro. W jej barwach jesienią brał udział w fazie ligowej Champions League. Zaliczył tam siedem występów, m.in. w potyczkach z Interem Mediolan i Manchesterem City.

Dla czeskiego klubu zaliczył łącznie 45 meczów, zdobył sześć goli i zanotował pięć asyst.

- Dziękuję za miłe powitanie w klubie. Czuje się świetnie, jestem podekscytowany będąc tutaj, w największym klubie w Polsce. Będę chciał pokazać to, co mam najlepsze, żeby pomóc drużynie i mam nadzieję, że przywrócimy tytuł Legii - oznajmił na powitanie Kosowianin.

Warszawianie sposobią się tymczasem do rewanżowego starcia w IV rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. W czwartek wieczorem zmierzą się na swoim terenie ze szkockim Hibernian FC. Pierwszy mecz wygrali w gościnie 2:1.

Ermal Krasniqi FLAVIU BUBOI AFP

