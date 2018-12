AC Milan pokonał 2-1 SPAL 2013 w meczu 19. kolejki Serie A. Cały mecz rozegrał Thiago Cionek, który zapisał na swoje konto asystę. Gospodarze kończyli mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Suso.

W wyjściowym składzie gości znalazł się Thiago Cionek i niespodziewanie już w 13. minucie zapisał na swoje konto asystę. Reprezentant Polski posłał długie podanie do Andrei Petagny, który kapitalnie przyjął sobie piłkę przed polem karnym, obrócił się z rywalem na plecach i technicznym strzałem umieścił piłkę tuż przy słupku bramki!

SPAL nie cieszyło się jednak długo z prowadzenia. Po fatalnym błędzie obrońcy piłkę tuż przed bramką otrzymał Samu Castillejo i doprowadził do wyrównania.

Jeszcze wcześniej, przy stanie 0-0, piłkę do bramki skierował Alessio Romagnoli, ale jego gol nie został zaliczony z powodu spalonego.

AC Milan atakował, co przyniosło skutek po przerwie. Gospodarze rozmontowali defensywę rywala w 64. minucie, a do bramki ze stoickim spokojem trafił Gonzalo Higuain. Urodzony we Francji Argentyńczyk umieścił piłkę w bramce mocnym strzałem pod poprzeczkę.

Niespełna kwadrans później zupełnie niekryty w polu karnym Milanu znalazł się Simone Missiroli, ale napastnik SPAL sobie tylko znanym sposobem "główkował" obok słupka.



Minutę przed końcem regulaminowego czasu gry Suso obejrzał drugą żółtą kartkę i gospodarze mecz kończyli w osłabieniu.



AC Milan - SPAL 2013 2-1 (1-1)

Bramki: 0-1 Petagna (13.), 1-1 Castillejo (16.), 2-1 Higuain (64.).

Czerwona kartka: AC Milan - Suso (89. - za dwie żółte)



Zdjęcie Piłkarze SPAL, w tym Thiago Cionek (pierwszy z lewej) cieszą się z gola strzelonego Milanowi / MATTEO BAZZI / PAP/EPA

