Po wrześniowej porażce z Albanią "Biało-Czerwoni" skomplikowali sobie sytuację w eliminacjach do Euro 2024. Kadra narodowa musi teraz wygrać kolejne mecze, by móc myśleć o wielkiej, sportowej imprezie. Przegrane starcie w Tiranie przesądziło również o losach Fernando Santosa , który pożegnał się z drużyną. Nowym trenerem reprezentacji Polski został Michał Probierz . Selekcjoner w swoim debiucie nie mógł jednak liczyć na podstawowego zawodnika. Robert Lewandowski w spotkaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto nabawił się urazu skręcenia kostki. Jak podały hiszpańskie media, w najbliższych tygodniach piłkarz będzie wyłączony z gry.

"Jeżeli jakiś szkoleniowiec byłby szczęśliwy z faktu, że nie ma do dyspozycji najlepszego napastnika, będącego od lat w reprezentacji, to na pewno nie byłby to człowiek, który liczy na zwycięstwo swojego zespołu" - przekazał podczas konferencji na stadionie Legii.