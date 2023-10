Nie będę ukrywał, że jest to dla mnie nowe doświadczenie. Ale powiem szczerze adrenalina czy nawet stres jest. To chyba ta niemoc, która powoduje, że będę oglądał i wspierał chłopaków tylko przed telewizorem. To właśnie wywołuje u mnie te emocje. Bardzo mocno wspieram ich duchem z Barcelony. Mam nadzieję, że koniec końców wszystko będzie dobrze, a „powiew” nowego trenera będzie widoczny już w pierwszym meczu. Tych treningów dużo nie było. Może jeden, na którym można było coś zmienić. To mało czasu, by zmienić dużo rzeczy

~ stwierdził Robert Lewandowski