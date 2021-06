Rosjanie "zaczepili" polską piękność. Wykorzystali do tego jej zdjęcie

Piłka nożna to prawdopodobnie największa miłość w życiu Barczok, o czym świadczy gradacja jej pasji przedstawiona na oficjalnym koncie kobiety na Instagramie. Urocza Polka nie przez przypadek zrobiła furorę już pięć lat temu, gdy została okrzyknięta najpiękniejszą polską fanką piłkarskiej drużyny narodowej na mistrzostwach Europy.



Nasza rodaczka nie mogła odmówić sobie także wspierania Orłów Paulo Sousy na obecnym czempionacie Starego Kontynentu. Stąd jej wyprawa do Rosji, a konkretnie Sankt Petersburga, która wnosząc po jej wpisie nie należała do najłatwiejszych operacji logistycznych. "Jestem! Po wszystkich turbulencjach. Do boju! - napisała Barczok.

Obecność naszej gwiazdy wprawdzie nie pomogła reprezentacji Polski w dobrym zainaugurowaniu Euro, ale dodając efektowne zdjęcie przynajmniej ona sama skradła show.



Efektowne zdjęcie, z wysokości trybun, musiało zrobić wrażenie i tak się w istocie stało. Doszło do tego, że na fotografię urodziwej polski zareagowało także anglojęzyczne konto Zenita na Twitterze. Zamieszczony wpis jest dwuznaczny, a zdaniem niektórych również mocno kokieteryjny.



"Po raz pierwszy w historii czerwień i biel dobrze prezentują się na Gazprom Arenie!" - napisał klub.

Jest to ewidentne odwołanie się do barw wielkiego rywala, Spartaka Moskwa, których jeden z przydomków to "Czerwono-Biali".