"Lewy" do Polski przyjechał opromieniony poprawieniem strzeleckiego rekordu wszech czasów Bundesligi. Podczas konferencji odpowiadał na wiele pytań dotyczących swojego osiągnięcia oraz planów związanych z kadrą, lecz nie tylko. Pojawiło się także zapytanie o to, czy skorzysta on z możliwości zaszczepienia się podczas zgruopowania przeciwko COVID-19. Ta kwestia wyraźnie kapitana drużyny narodowej zaskoczyła.

- To nie jest temat na konferencję - odpowiedział krótko, po chwili rozwijając. - Temat jest ważny, ale trzeba go skonsultować. To nie jest temat na pięć minut rozmowy, by teraz odpowiadać - dodał. Jak podkreślił, dotąd nie zgłębiał tematu i nie jest w stanie zabrać głosu.



TC

Reklama