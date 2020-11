Reprezentacja Polski. "Biało-Czerwoni" i jej rywale w grupie E na Euro. Jak wypadli w czasie pandemii?

Hiszpania przed Polską, Słowacją i Szwecją. Taka byłaby dziś kolejność w grupie E przyszłorocznych mistrzostw Europy na podstawie wyników, które osiągały wszystkie te drużyny w meczach rozegranych od września do listopada.

Przez dwa i pół miesiąca większość reprezentacji narodowych w Europie rozegrała po osiem meczów. W każdym bądź razie wszystkie, które w czerwcu przyszłego roku w grupie E przystąpią do mistrzostw Europy: Polska, Hiszpania, Słowacja, Szwecja. W jakiej są formie? Jakby wyglądała wirtualna tabela, gdyby wziąć pod uwagę wszystkie rozegrane od września do 20 listopada spotkania?

Niespodzianki nie ma. Najlepszą dyspozycję w czasie pandemii prezentuje Hiszpania. Najlepiej świadczy o tym ostatni mecz i zwycięstwo 6-0 z Niemcami. Ale potwierdzeniem formy zespołu Luisa Enrique jest też awans do Final Four Ligi Narodów. To jedyna drużyna z "naszej" grupy Euro, która tego dokonała. Hiszpania poniosła jedną niespodziewaną porażkę - z Ukrainą, zremisowała też ze Szwajcarią, ale te wyniki znajdują się dziś w cieniu wysokiego zwycięstwa z Niemcami.

Polska od września nie miała wpadek. Wygrała mecze, które miała wygrać. Przegrała te, w których nie była faworytem - oba z Holandią i jeden z Włochami. W pandemicznym czasie zdobyła tyle samo punktów co Hiszpania. Klasa rywali obu drużyn wcale nie odbiegała znacząco od siebie. Włosi są wyżej w rankingu FIFA niż Niemcy, Holandia tuż za drużyną Joachima Lewa.

Słowacja wywalczyła awans na Euro rzutem na taśmę. W barażach pokonała Irlandię (w karnych) i Irlandię Północną (po dogrywce). I te mecze były dla niej najważniejsze. Wykonali zadanie. Dopięli celu. Wszystkie inne mecze nie miały aż takiego znaczenia. Słowacy, jako jedyna z drużyn grupy E Euro 2021, nie występowała w dywizji A Ligi Narodów. A w swojej grupie dywizji B zajęła ostatnie miejsce za Czechami, Szkocją i Izraelem. Zespół Marka Hamsika nie grał od września z żadnym liczącym się rywalem. Najwyżej sklasyfikowanym w rankingu FIFA była Irlandia (36. miejsce). Trudno więc racjonalnie porównywać jej dorobek z Hiszpanią, Polską, a nawet Szwecją.

Szwecja zaprezentowała się najgorzej w jesiennym cyklu meczów reprezentacji. Wygrała tylko dwa spotkania - towarzyski z Rosją i z Chorwacją w Lidze Narodów, gdy było już wiadomo, że nie utrzyma się w dywizji A. Straciła też najwięcej goli i strzeliła najmniej. Warto jednak dodać, że grała z aktualnymi mistrzami (Francja) i wicemistrzami świata (Chorwacja). Obaj ci przeciwnicy zajmują miejsce w top 10 rankingu FIFA. Ostatnie miejsce w tabeli prezentującej aktualną formę zespołów grupy E jest w wypadku Szwecji trochę łudzące.

Przed Euro wszystkie reprezentacje czekają jeszcze wiosenne mecze eliminacji mistrzostw świata. Losowanie grup odbędzie się 7 grudnia. To będzie kolejny probierz formy, ale turniej finałowy mundialu czy Euro jest zawsze turniejem. Tam obowiązują inne zasady. Rankingi, wcześniejsze mecze i najbardziej optymistyczne prognozy zupełnie się nie liczą, o czym reprezentacja Polski przekonuje się - za wyjątkiem Euro 2016 - od 2002 roku.

Olgierd Kwiatkowski

1. Hiszpania 8 13 14-4

2. Polska 8 13 13-7

3. Słowacja 8 8 7-11

4. Szwecja 8 6 7-16

Mecze barażowe Słowacji z Irlandią rozstrzygnięty w rzutach karnych zaliczyliśmy jako remis, a z Irlandią Płn. wygrany po dogrywce jako zwycięski.

Polska: Holandia 0-1 (wyjazd, Liga Narodów), Bośnia i Hercegowina 1-0 (wyjazd, Liga Narodów), Finlandia 5-1 (dom, towarzyski), Włochy 0-0 (dom, LN), Bośnia i Hercegowina 3-0 (dom, LN), Ukraina 2-0 (dom, towarzyski), Włochy 0-2 (wyjazd, LN), Holandia 1-2 (dom, LN).

Hiszpania: Niemcy 1-1 (wjazd, LN), Ukraina 4-0 (dom, LN), Portugalia 0-0 (wyjazd, towarzyski), Szwajcaria 1-0 (dom, LN), Ukraina 0-1 (wyjazd, LN), Holandia 1-1 (wyjazd, towarzyski), Szwajcaria 1-1 (wyjazd, LN), Niemcy 6-0 (dom, LN).

Szwecja: Francja 0-1 (dom, LN), Portugalia 0-2 (dom, LN), Rosja 2-1 (wyjazd, towarzyski), Chorwacja 1-2 (wyjazd, LN), Portugalia 0-3 (wyjazd, LN), Dania 0-2 (wyjazd, towarzyski), Chorwacja 2-1 (dom, LN), Francja 2-4 (wyjazd, LN).

Słowacja: Czechy 1-3 (dom, LN), Izrael (1-1 (wyjazd, LN), Irlandia 0-0, karne 4-2 (dom, baraż), Szkocja 0-1 (wyjazd, LN), Izrael 2-3 (dom, LN), Irlandia Północna 2-1 po dogrywce (wyjazd, baraż), Szkocja 1-0 (dom, LN), Czechy 0-2 (wyjazd, LN).