- Zaczęliśmy bardzo dobrze. Pokazaliśmy ambitną grę z piłką i bez piłki. Mocno pressowaliśmy. Zdobyliśmy bramkę i szybko zmieniliśmy styl gry, a to się nie może zdarzać. Przestaliśmy aktywnie bronić i daliśmy rywalom szasnę na podania i dośrodkowania. To się nie może zdarzać i nad tym musimy pracować - analizował na gorąco Sousa.

Szkoleniowiec bardziej zadowolony był jednak z drugiej połowy spotkania.

- Poprawiliśmy się, lepiej trzymaliśmy organizację, dużo biegaliśmy z piłką i bez piłki, kreowaliśmy akcje. Mieliśmy też szansę na zdobycie gola, więc z meczu jestem zadowolony, choć możemy grać znacznie lepiej - zapewnia Sousa.

Paulo Sousa: Przed nami wiele pracy

Euro 2020 zbliża się wielkimi krokami. Polacy inauguracyjne spotkanie ze Słowacją zagrają już za niespełna dwa tygodnie i Sousa przyznaje, że do tego czasu jego zespół czeka wiele pracy.

- Dużo już zrobiliśmy, ale jeszcze więcej przed nami. Mamy wielkie możliwości i możemy jeszcze zdecydowanie zaskoczyć. Musimy kontynuować naszą pracę. Chcemy mieć agresywny zespół, który musi zdecydowanie bronić i szybko podejmować dobre decyzje. Z Rosją dobrze zaczęliśmy, ale później trochę odpuściliśmy i musimy to zmienić. Musimy mieć jeszcze więcej ambicji - podkreśla.

W meczu z Rosją selekcjoner zdecydował się na eksperymentalne zestawienie defensywy. Na boku testował m.in. Tymoteusza Puchacza, zmieniał również duety na środku obrony.

- Obrońcy popełniali błędy, ale taki jest proces. Potrzebują więcej doświadczenie, żeby wiedzieli, co się dzieje przed nimi i za nimi. Muszą kontrolować, co się dzieje. Dla nich niektóre rzeczy są nowe i potrzebują do tego doświadczenia. Szczególnie Tymek i Kamil [Piątkowski - przyp. red.] - przyznał Sousa.

Niektórzy fachowcy zapowiadali, że mecz z Rosją może być generalnym przetarciem przed meczem ze Słowacją, ponieważ oba zespoły prezentują podobny styl gry. Z tą tezą Sousa jednak się nie zgadza.

- To zupełnie inne zespoły i systemy. Słowacy są agresywniejsi z piłką. Są także silniejsi i potrafią kontrolować spotkanie - uważa Sousa.

Polacy kolejne spotkanie zagrają we wtorek z Islandią w Poznaniu, a następnie zmierzą się ze Słowacją na Euro 2020.

Z Wrocławia Piotr Jawor i Michał Białoński