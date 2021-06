Piłkarska reprezentacja Szwecji była po Węgrach, z którymi zmierzyliśmy się w grudniu 1921 i w maju 1922 roku, drugim naszym rywalem. Zmierzyliśmy się z nimi 28 maja 1922 w Sztokholmie i wygraliśmy 2-1 po trafieniach Józefa Klotza z karnego (bramka numer 1 w historii gier naszej kadry) oraz Józefa Garbienia.

W międzywojniu mierzyliśmy się z nimi co rok czy co dwa lata regularnie. Raz górą byli jedni, raz drudzy. Z reguły było ciekawie. Już zresztą samo przeglądnięcie listy strzelców goli we wzajemnych grach, to świetna lekcja historii! Wilimowski, Nordhal, Liedholm, Lato, te nazwiska to kawał historii światowego futbolu w tym najlepszym wydaniu.

Szwedów pozbawiliśmy marzeń o medalu MŚ w 1974 roku, pokonując ich w Stuttgarcie 1-0 po trafieniu króla strzelców mundialu na zachodnioniemieckich boiskach Grzegorza Lato. Potem oni dawali nam łupnia w kolejnych eliminacjach. Pokonali nas w grach o awans na MŚ w 1990, dwukrotnie zwyciężając 2-1 i 2-0. To samo było w eliminacjach do Euro w 2000 i 2004 roku. Z czterech gier wygrali wszystkie, nie tracąc przy tym z nami gola. Mieli wtedy w swoim składzie takich graczy, jak Henrik Larsson, Kenneth Andersson czy Frederik Ljunberg.

W latach 1999-2004 przegraliśmy z nimi pięć kolejnych spotkań. Od tamtego czasu nie graliśmy ze sobą. Teraz, jak na mundialu w 1974, ponownie zagramy ze sobą na wielkiej imprezie. Oby z podobnym skutkiem, jak na Neckarstadionie w Stuttgarcie 28 czerwca 1974, kiedy po trudnym meczu - obroniony rzut karny przez Jana Tomaszewskiego - triumfowaliśmy jedną bramką, co otworzyło nam potem drogę do czołowej czwórki mistrzostw świata.

Euro 2020. Szwecja - Polska. Bilans meczów pomiędzy ekipami:

28 maja 1922, Sztokholm, 2-1 (1-0); Klotz (27 karny), Garbień (74) - Svedberg (56)

1 listopada 1923, Kraków, 2-2 (1-1); Staliński (4, 49) - Dahl (15), Helgesson (78)

15 maja 1924, Sztokholm, 1-5 (0-1); Batsch (57) - Rydell (6, 61, 83), Olsson (49), Svensson (69)

1 listopada 1925, Kraków, 2-6 (1-6); Sperling (23) - Dahl (7,9), F.Johansson (25, 28, 30), Rydberg (40)

3 październik 1926, Sztokholm, 1-3 (0-3); Adamek (54) - Rydberg (30,31), Keller (43)

1 lipca 1928, Katowice, 2-1 (1-1); Staliński (25), Kuchar (70) - Persson (10)

28 września 1930, Sztokholm, 3-0 (1-0); Ciszewski (39,69), Smoczek (43)

10 lipca 1932, Warszawa, 2-0 (1-0); Nawrot (12), Bator (84)

23 maja 1934, Sztokholm, 2-4 (1-2); Nawrot (26), Wilimowski (59) - Keller (36,70,74), S.Johansson (13)

23 czerwca 1937, Warszawa, 3-1 (2-0); Wodarz (12), Piątek (24), Wilimowski (62) - Wetterstrom (76)

14 września 1947, Sztokholm, 4-5 (2-3); Cieślik (14), Hogendorf (24), Gracz (75,86) - Nordhal (15,56), Nystrom (18), Tapper (40), Liedholm (65)

7 październik 1964, Sztokholm, 3-3 (3-2); Pohl (13), Liberda (22,30) - Oberg (2), Magnusson (6), B.Larsson (47)

18 maja 1966, Wrocław, 1-1 (1-1); Oślizło (43) - B.Larsson (19)

26 czerwca 1974, MŚ, Stuttgart, 1-0 (1-0); Lato (44)

12 listopada 1977, Wrocław, 2-1 (1-1); Kusto (17), Deyna (52 karny) - Aslund (36)

21 sierpnia 1985, Malmoe, 0-1 (0-0); Ravelli (74)

7 maja 1989, el. MŚ, Solna, 1-2 (0-0); Tarasiewicz (87) - Ljung (77), Nylen (90)

25 października 1989, el. MŚ, Chorzów, 0-2 (0-1); P.Larsson (35 karny), Ekstrom (60)

21 sierpnia 1991, Gdynia, 2-0 (0-0); Kowalczyk (58), Trzeciak (90)

7 maja 1992, Solna, 0-5 (0-3); Andersson (9,25), Ingesson (44), Dahlin (62), Petersson (70)

22 maja 1997, Solna, 2-2 (0-2); Zetterberg (15, 32 karny) - Bukalski (69), Kałużny (87)

31 marca 1999, el. ME, Chorzów, 0-1 (0-1); Ljungberg (36)

9 października 1999, el. ME, Solna, 0-2 (0-0); Andersson (64), H.Larsson (90)

11 czerwca 2003, el. ME, Solna, 0-3 (0-2); A.Svensson (15), Allback (43), A.Svensson (71)

10 września 2003, el. ME, Chorzów, 0-2 (0-2); Nilsson (3), Mellberg (37)

5 czerwca 2004, Solna, 1-3 (0-1), H.Larsson (41), Jakobsson (54), Allback (72) - Gorawski (88)

Bilans: 26 meczów, 8 wygranych, 4 remisy, 14 porażek, bramki 37-56