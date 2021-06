Fala krytyki na "La Roja" jest ogromna, nikt w Hiszpanii nie może zrozumieć bezbramkowego remisu ze Szwecją i strzeleckiej niemocy od ponad 195 minut.

Na dodatek podczas ostatniego spotkania z mediami przed meczem z Polską ciągle zanikał głos. Konferencje podczas Euro 2020 odbywają się wirtualnie, nie zawsze wszystko dobrze funkcjonuje. Tak też było podczas konferencji Hiszpanów. Od początku były kłopoty z dźwiękiem, nie można było zadawać pytań.

- Jak tak dalej pójdzie, to będziemy musieli przerwać tę konferencję - mówił bezsilny rzecznik hiszpańskiej federacji.

Reklama

Enrique ledwie obronił się po serii pytań, których autorzy atakowali Alvaro Moratę, za to, że marnuje sytuacje bramkowe, gdy otrzymał mocną kontrę od wysłannika Sport.Interia.pl.

Kibice Hiszpanii wygwizdali Moratę zarówno podczas sparingu z Portugalią, jak i podczas meczu z "Trzema Koronami". Selekcjoner wyciągnął statystyki, które wskazują, że po rozegraniu 40 meczów w reprezentacji Hiszpanii więcej goli od gwiazdy Juventusu miał tylko słynny David Villa. Wymienił też Roberta Lewandowskiego, Kyliana Mbappe, Raula Gonzaleza i Karima Benzemę, przypominając, że nawet oni po 40 meczach w kadrze narodowej mieli mniej bramek od Moraty, który zdobył 19 goli. Lepszy dorobek po 40 spotkaniach ma tylko Anglik Harry Kane.

Euro 2020. Hiszpania - Polska. Pytanie wysłannika Interii rozsierdziło Luisa Enrique

Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!



Interia zapytała Enrique o głośną już wypowiedź Ferrana Torresa, który w wywiadzie dla "Marki" wypalił: "Nasi stoperzy zjedzą Roberta Lewandowskiego".

- Jak znam Ferrana Torresa, to on takich słów nie wypowiedział. Dziennikarze musieli coś podkręcić, żeby mieć dobry tytuł - odparł Enrique. - A jeśli nawet chcą go zjeść, to najwyraźniej Lewandowski musi być bardzo smaczny.

Po wypowiedzeniu tych słów Luis Enrique wstał i wyszedł z sali.

Natomiast co do wiarygodności tych słów, jesteśmy ich stuprocentowo pewni. Słyszeliśmy je w wywiadzie wideo, jakiego udzielił "Marce" Torres.

Nowy program o Euro - codziennie na żywo o 12:00 - Sprawdź!





Dariusz Wołowski, Michał Białoński z Sewilli