Hiszpania - Polska. "Dzikie historie": Glik bramkarzem, Lewandowski z samobójem

Nie czarujmy się: Hiszpania z Polską wygrywała w stylu ocierającym się o upokorzenie, zarówno w przypadku pierwszej kadry, jak i w przypadku też dorosłej (choć młodzieżowej z nazwy) kadry do lat 21. Z Anglią, oczywiście, bywaliśmy bezradni (ale też remisowaliśmy), z Niemcami za kadencji Adama Nawałki nie tylko w końcu wygraliśmy, ale też zagraliśmy na Euro 2016 bardzo dobre 0-0. Włochom ostatnio nie podskoczyliśmy, ale w fazie "raczkującego Manciniego" (i takowego Brzęczka) było 1-1, a nie tak znowu dawno wygrał z nimi Paweł Janas. Holandii też nie podskoczyliśmy, ale - mimo różnicy klas - przegrywaliśmy jednym golem. A Hiszpania - Polska? To są trochę "Dzikie historie" i trochę "Opowieści niesamowite".

Hiszpania - Polska 6-0 z samobójczym golem Roberta Lewandowskiego

Nie chcę kreować rzeczywistości i udawać, że Robert Lewandowski nie śpi, bo trzyma na zapętleniu odtwarzanie skrótu z porażki w 2010 roku. Reprezentacja Polski Franciszka Smudy dostała wtedy "szóstkę" od Hiszpanii, a sam Robert Lewandowski strzelił (nieświadomie) samobója, odbijając piłkę po uderzeniu Xabiego Alonso (samobójcze gole były zresztą dwa, bo wcześniej zaliczył go też Dariusz Dudka). W trzech książkach o Robercie Lewandowskim (Pawła Wilkowicza oraz duetów Łukasz Olkowicz - Piotr Wołosik i Maciej Słomiński - Mariusz Kordek) nie znalazłem pół cytatu z naszego kapitana na temat tamtej porażki, więc jej wymiary nie mogą być wielką zadrą dla naszego napastnika. Faktem jest jednak, że Polacy byli wtedy bezradni jak biedronka przewrócona na plecy, a z dzisiejszej kadry na Euro 2020 - oprócz Roberta Lewandowskiego - doświadczyli tego też Kamil Glik i Maciej Rybus.

Zdjęcie Hiszpania - Polska w Murcji, 2010 rok. W składzie Polski m.in. Robert Lewandowski (nr 9) i Kamil Glik (nr 13), którzy są w kadrze na Euro 2020 / Łukasz Grochala / CYFRASPORT / NEWSPIX / Newspix

Hiszpania - Polska z Kamilem Glikiem w bramce i inne historie z młodzieżówek

Sam Kamil Glik musi za to pamiętać, jak był zmuszony stanąć w bramce młodzieżowej reprezentacji Polski w meczu z Hiszpanią w 2007 roku. Polacy we Włocławku bronili się skutecznie do momentu, gdy bramkarz Bartosz Białkowski obejrzał czerwoną kartkę w 70. minucie. Polacy wykorzystali już limit zmian, więc Kamil Glik musiał ubrać niebieską bluzę bramkarza i stanąć między słupkami. Wpuścił już pierwszy strzał - z rzutu wolnego. Drugiego gola dołożył Bojan Krkić.

Wideo youtube

Kamil Glik grał też w młodzieżówce w przegranym dwa lata później (też 0-2) meczu w Oviedo. Wtedy bramki bronił już Wojciech Szczęsny, cały mecz zagrał Maciej Rybus, za to z czerwoną kartką wyleciał Grzegorz Krychowiak.

Kuriozalna była porażka reprezentacji do lat 21 z 2010 roku, odniesiona w Grodzisku Wlkp. Polacy znów dobrze się bronili, a przegrali po pomysłowo rozegranym przez Hiszpanów rzucie wolnym. Sęk w tym, że dokładnie w ten sam sposób Hiszpanie strzelili gola z wolnego krótko wcześniej. Polacy albo nie odrobili lekcji, albo zwyczajnie nie nadążyli.

Na pewno nie nadążała za rywalami młodzieżówka Czesława Michniewicza, zmęczona po wygranych z Belgią i Włochami na Euro do lat 21. Skończyło się, jak wiemy, tylko o gola niższą porażką niż w przypadku pierwszej kadry, a więc 0-5. Z tamtej kadry dziś na Euro 2020 są Karol Świderski, Przemysław Płacheta i Kamil Jóźwiak.

Hiszpania - Polska, ostatni gol Hajty i zegarek dla sędziego

Pierwsza reprezentacja Polski ostatniego gola strzeliła Hiszpanom w 1999 roku, zdobył go Tomasz Hajto, ale kadra Janusza Wójcika i tak przegrała 1-2. Hiszpanie powinni strzelić więcej goli, ale rosyjski sędzia Siergiej Husajnow z uporem pokazywał spalone przy akcjach bramkowych, gdy nie było o nich mowy. Sam Tomasz Hajto po latach napisał w swojej książce, że sędzia - kończący wtedy międzynarodową karierę - dostał od Polaków zegarek (a konkretnie podróbkę markowego zegarka, z którego szybko odpadły wskazówki), a z czasem dodał, że sędzia nie ruszał się z koła środkowego, a na oczy nie widział zapewne ze wzruszenia. Nawet jednak w takich okolicznościach Hiszpanom udało się pokonać Polaków.

Hiszpania - Polska jak... Polska - Portugalia? Oby

W historiach meczów Hiszpania - Polska powodów do optymizmu więc nie znajdziemy, ale jeśli miałbym poszukać innego meczu Polaków z renomowanym rywalem, gdy w narodzie panował spory pesymizm, wskazałbym spotkanie z Portugalią z jesieni 2006 roku. Reprezentacja Polski z nowym zagranicznym selekcjonerem, który postanowił zmienić jej styl, w pierwszych meczach nie przekonywała, a w spotkaniu o punkty z teoretycznie słabszym rywalem zawstydzająco przegrała. Coś to przypomina?

Wtedy w 2006 roku, mimo grobowych nastrojów i - nagranego ponoć przez jedną z telewizji z wyprzedzeniem materiału nt. porażki - Polacy zagrali swój mecz ćwierćwiecza i pokonali Portugalię 2-1. Dziś "wystarczy" nam mecz 15-lecia.

