- W drugiej połowie wyczekaliśmy na odpowiedni moment i ugodziliśmy Hiszpanów. Tak jak w pierwszej połowie, udało się odebrać i była sytuacja, tak po przerwie udało się wyrównać - opowiadał Kamil Jóźwiak.

Opowiadał też o założeniach na ten mecz, w którym "Biało-Czerwoni" byli skazywani na pożarcie.



- Wiedzieliśmy, że to mecz z gatunku tych, w których musimy cierpieć i cierpieliśmy. Chwała wszystkim zawodnikom. Niektórzy moi koledzy grali z urazami i grali przez wiele minut - zdradził, ale nazwisk nie wymienił.





Kamil Jóźwiak: To początek czegoś nowego, dobrego

Po chwili wypowiedział bardzo mocne słowa:



- Mam nadzieję, że ten mecz, to jest początek czegoś nowego, dobrego. Słowacja to był duży falstart, ale teraz zrobiliśmy duży krok we właściwym kierunku - ocenił Kamil.



Dodał, że grało mu się dobrze, podobnie jak cały zespół był nastawiony na ciężki mecz.

- Wiedzieliśmy, że będzie dużo pracy w fazie obrony. Otworzyły się przestrzenie na połowie rywala i udało się ukłuć Hiszpanów. Sam miałem sytuację strzelecką, po tym jak "Świder" uderzał i Robert dobijał. Szanujemy ten remis - mówił otwarcie.

Wysłannik Sport.Interia.pl zapytał, czy drużyna wytrzyma fizycznie starcie z silnymi Szwedami, którzy do meczu z nami będą odpoczywać o dzień dłużej, gdyż Słowaków pokonali w piątek.



- Jestem przyzwyczajony do takiego grania co trzy dni. Będę zregenerowany. Na dodatek ten remis to dobry bodziec i nie patrzymy na zmęczenie. Potrafiliśmy w meczu z Hiszpanią sprawić niespodziankę. Myślę, że ewentualne zwycięstwo ze Szwecją nie będzie niespodzianką. Musimy im wydrzeć trzy punkty. Nikt nie będzie czuć zmęczenia, wiemy, jaka będzie waga tego spotkania - podkreślał Kamil Jóźwiak.

Z Sewilli Michał Białoński