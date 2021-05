Niestety każda kolejna wiadomość w sprawie kontuzji Krzysztofa Piątka, która napływa z Niemiec, jest coraz gorsza. Roman Kołtoń za pośrednictwem Twittera przekazał, że w piątek napastnik Herthy BSC ma przejść operację. Po niej czeka go nawet kilka miesięcy przerwy.

Piątek doznał kontuzji w środowym meczu Herthy z Schalke 04. Polak źle stanął i z bólem opuścił plac gry. Początkowo wydawało się, że 25-latek będzie w stanie powalczyć o powrót do dyspozycji przed turniejem. Niestety każda kolejna wiadomość w tej sprawie była coraz gorsza i wiemy już, że Piątka nie zobaczymy na Euro.



Jak przekazał za pośrednictwem Twittera Roman Kołtoń w piątek o 8 rano napastnika Herthy czeka operacja. Po niej niestety nastąpi długi rozbrat z piłką, trwający nawet kilka miesięcy. Choć początkowo wydawało się, że Piątek może nawet wykurować się przed Euro 2020, to jednak po dokładnych badaniach sprawdził się najczarniejszy scenariusz.





