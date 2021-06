Euro 2020. Znamy program pobytu reprezentacji w Trójmieście

W 100-letniej historii piłkarskiej reprezentacji Polski, kadra gościła w Trójmieście do tej pory jedynie 12 razy. Zaczynający się dziś pobyt wybrańców selekcjonera Paulo Sousy będzie 13 pobytem kadry nad Morzem Bałtyckim. Znamy jego szczegóły. Już dziś o godz. 15:55 "Biało-Czerwoni" wylądują na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie. Bezpośrednio z lotniska piłkarze udadzą się do Hotelu Marriott Resort&Spa na ulicy Bitwy pod Płowcami 59 w Sopocie, gdzie będzie ich baza podczas mistrzostw Europy. Hotel został wynajęty na wyłączność przez PZPN, będzie dostępny jedynie dla członków piłkarskiej ekipy i pracowników obiektu.

Jak wiadomo Sopot jest letnią stolicą Polski, latem nawiedzaną przez tysiące turystów, jednak jak zapewniał w wywiadzie dla Interii prezydent miasta, Jacek Karnowski piłkarze znajdą tu cisze i skupienie.

- Nie jest to ścisłe centrum miasta. To jest nad samym morzem, jednocześnie jednak kawałek drogi od ulicy Bohaterów Monte Cassino. Kadrowicze będą przebywać w strefie uzdrowiskowej.

Pierwszy trening reprezentacji Polski odbędzie się w czwartek o godz. 17 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Program na kolejne dni będzie wyglądał następująco.

11 czerwca 2021 r.

10 i 17 treningi na Polsat Plus Arena Gdańsk



12 czerwca 2021 r.

10 trening na Polsat Plus Arena Gdańsk



13 czerwca 2021 r.

10 oficjalna sesja treningowa przed meczem ze Słowacją na Polsat Plus Arena Gdańsk

13:45 wylot z lotniska w Rębiechowie do St. Petersburga



14 czerwca 2021 r.

18 mecz Polska - Słowacja

po meczu wylot do Gdańska

MS