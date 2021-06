"Grosik" przez lata był fundamentem drużyny narodowej. Jego nazwisko nierozłącznie związane jest z największymi sukcesami ostatnich lat, na czele z bardzo udanym Euro 2016. Tym razem pomocnika zabrakło jednak w kadrze. Choć decyzja o braku powołania była szeroko komentowana, większość ekspertów zgodnie potwierdzała że piłkarz, który w ostatnim sezonie niemal w ogóle nie grał nie będzie w stanie pomóc reprezentacji.

Gracz wciąż jednak "żyje" tym, co się dzieje w naszym zespole. Na kilka godzin przed meczem ze Słowacją przesłał za pośrednictwem Twittera specjalną wiadomość.



- Trzymam mocno za Was kciuki. Do boju Polacy - napisał (pisownia oryginalna).



Na wpis zareagował oficjalny profil kadry, odpowiadając krótko. "Dzięki Grosik!".



Polacy wybiegną na murawę o godzinie 18:00.



