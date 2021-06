Grzegorz Krychowiak pierwszą żółtą kartkę obejrzał już w 22. minucie spotkania. Zachowanie polskiego pomocnika pozostawiało wiele do życzenia. Słowacki zawodnik Jakub Hromada wychodził z kontrą, a przed sobą miał jeszcze dwóch obrońców z Polski. W tym momencie do akcji wkroczył, goniący go Krychowiak, który postanowił złapać swojego rywala za ramię. Słowak nie mając nic do stracenia po prostu upadł na murawę, a rumuńskiemu sędziemu Hateganowi nie pozostało nic innego, jak odgwizdanie przewinienia i ukarania Polaka żółtą kartką za przerwanie akcji korzystnej.

Reklama

Nowy program o Euro - codziennie na żywo o 12:00 - Sprawdź!

Gdziekolwiek jesteś, słuchaj meczu na żywo! - Relacja live tylko u nas!

Przy stanie 1-1 w 62. minucie Grzegorz Krychowiak ponownie obejrzał żółtą kartkę i w efekcie został wykluczony z dalszej części spotkania. W niegroźnej akcji polski pomocnik próbował walczyć o piłkę, lecz nie do końca mu to wyszło i w efekcie stanął na nogę Jakub Hromada. Jego zachowanie jest "książkowym" nierozważnym faulem polegającym na tzw. stemplu, który karany jest żółtą kartką. Rumuński sędzia nie miał wątpliwości i widząc co się dzieje, natychmiastowo odgwizdał przewinienie, pokazał żółtą kartkę Krychowiakowi, a następnie czerwoną gdyż była to jego druga kartka w tym spotkaniu.

Zgodnie z regulaminem Mistrzostw Europy, zawodnik pauzuje w następnym meczu, gdy otrzyma bezpośrednią czerwoną kartkę lub 2 żółte kartki w różnych meczach. Zgodnie z tym Grzegorz Krychowiak będzie mógł zagrać w sobotnim meczu z Hiszpanią.