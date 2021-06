"Biało-Czerwoni" po porażce z południowym sąsiadem zdołali podnieść się z kolan i zremisowali 1-1 z Hiszpanią. Ten wynik utrzymał ich w grze o awans, lecz by móc się z niego cieszyć, musieli pokonać Szwecję. Po dramatycznym boju ulegli 2-3 i zajęli ostatnie miejsce.

- Trochę sami sobie zrobiliśmy pod górkę tym pierwszym meczem. W meczu ze Szwecją... może to źle zabrzmieć, ale wydaje mi się, że trochę szczęścia zabrakło - mówił w rozmowie z "Canal+".



Jak stwierdził fakt, że już w 2. minucie kadra straciła gola sprawił, że zmuszona była do zmiany planu i walki o gonienie wyniku. - Szkoda, bo była szansa na wyjście z grupy - podsumował.



Reprezentacja Polski skupiać będzie się teraz na walce o awans do mistrzostw świata. Jeszcze w tym roku rozegra siedem eliminacyjnych spotkań.



TC

