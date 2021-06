Liderujący w klasyfikacji strzelców Cristiano Ronaldo? Prowadzący Belgów do kolejnych wygranych Romelu Lukaku? A może któryś z Włochów, którzy prezentowali się w fazie grupowej rewelacyjnie? Nie, serwis 90min.com orzekł, że najlepszym zawodnikiem fazy grupowej był Polak, Robert Lewandowski.



Portal przedstawił swoje wyniki, opierając się na analizie danych serwisu Opta. To portal zbierający dane meczowe oraz generujący na ich podstawie ocenę każdego zawodnika.



Niespodziewanie system za najlepszego zawodnika fazy grupowej uznał... Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik strzelił co prawda trzy gole, ale Polska pożegnała się z turniejem, zajmując ostatnie miejsce w grupie.

Lewandowski niespodziewanie doceniony na Euro 2020

"Może to być skromnym pocieszeniem, bo Polska odpadła z turnieju, ale to Lewandowski jest najwyżej ocenianym zawodnikiem po trzeciej kolejce" - napisał portal 90min.com.

Serwis docenił dwie bramki zdobyte w meczu ze Szwecją, ponadto walczył w aż 13 pojedynkach powietrznych. "To był występ, który zasługiwał na lepsze zakończenie, niż na dnie grupy" - napisano.

Drugie miejsce w klasyfikacji zajął Belg Kevin De Bruyne, a trzecie bramkarz reprezentacji Finlandii Lukasz Hradecky. Na dalszych pozycjach uplasowali się Romelu Lukaku (Belgia), Joakim Maehle (Dania) oraz Jordi Alba (Hiszpania).

Zdjęcie Robert Lewandowski, jak i cała reprezentacja Polski, zakończył start na Euro 2020, w fazie grupowej / AFP

