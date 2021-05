Znane są wyniki badań wykonanych Krzysztofowi Piątkowi po tym, jak odniósł on kontuzję w meczu Herthy Berlin z Schalke FC. Początkowo sądzono, że Polak skręcił kostkę, okazało się jednak, że jest ona złamana. To wyklucza napastnika z udziału w meczach i treningach do końca sezonu klubowego.

Hertha Berlin poinformowała, że Krzysztof Piątek doznał złamania kostki i nie wystąpi już w barwach klubu w pozostałych do zakończenia meczach tego sezonu.



Występ polskiego napastnika na Euro 2020 w reprezentacji Polski także stoi pod znakiem zapytania, ale nie można jeszcze wykluczyć, że Piątek zdąży wykurować się na turniej.





Krzysztof Piątek był "pewniakiem" Paulo Sousy

Mistrzostwa Europy rozpoczynają się za miesiąc, Piątek wydawał się być pewniakiem, by znaleźć się w kadrze selekcjonera Paulo Sousy.



Piątek zagrał we wszystkich trzech tegorocznych meczach eliminacyjnych do mistrzostw świata w kadrze narodowej.



