11 piłkarzy z młodzieżówki w kadrze Hiszpanii

Euro 2020 - reprezentacja Polski

11 zawodników młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii, którzy zagrali we wtorek w towarzyskim spotkaniu z Litwą, dołączyło do kadry, która przygotowuje się do finałów mistrzostw Europy. Hiszpanie są grupowymi rywalami Polaków na Euro 2020.

