Reprezentacja Włoch bardzo dobrze zaprezentowała się w eliminacjach i swoją dobrą dyspozycję potwierdziła w Lidze Narodów. Przed zbliżającym się Euro 2020 Italia mierzyła się póki co jedynie w towarzyskim starciu przeciwko San Marino i mecz zakończył się wygraną podopiecznych Roberto Manciniego 7-0.



Gospodarze dzisiejszego meczu już przed rozpoczęciem Euro 2020 musieli zmagać się z kontuzjami. W czasie jednego z ostatnich treningów urazu nabawił się pomocnik reprezentacji Włoch Stefano Sensi. Jego miejsce w kadrze zajął Matteo Pessina.



Obie ekipy od samego początku ruszyły do ataku. W ich grze zdecydowanie brakowało jednak skuteczności. Optycznie prowadziła ekipa Włoch i w końcu dopięła swego. Ciro Immobile najlepiej odnalazł się po zamieszaniu w polu karnym, dopadł do piłki i pewnie dopełnił formalności.





Włochy nadal w świetnej dyspozycji! Immobile znów trafił do siatki

Zdjęcie Ciro Immobile / ELISABETTA BARACCHI / PAP/EPA

Obraz gry nie zmieniał się i "Squadra Azzurra" nadal przeważała. W 38. minucie Lorenzo Insigne wpadł w pole karne i oddał strzał, lecz futbolówka nie znalazła drogi do bramki.



Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy reprezentacja Włoch podwyższyła prowadzenie. Nicolo Barella popędził środkową częścią boiska i zdecydował się na uderzenie. Pomocnik nie zrobił tego najlepiej, lecz piłka odbiła się od jednego z defensorów i wpadła do siatki.

Druga cześć gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla Italii. W 66. minucie Immobile zagrał do Lorenzo Insigne, który wpadł w pole karne i oddał precyzyjny strzał, po którym pokonał Jiri Pavlenkę.

Czesi nie mogli się dziś postawić wyżej notowanemu rywalowi i po chwili ponownie Pavlenka musiał wyjmować piłkę z siatki. Insigne posłał świetne podanie do Domenico Berardiego, który bardzo sprytnie przeczekał reakcję bramkarza i lekko podbił futbolówkę nad interweniującym golkiperem.



Dla Włochów było to ostatnie spotkanie towarzyskie przed startem Euro 2020. Już za tydzień Italia zmierzy się z Turcją.





PA

Towarzyskie

2021-06-04 20:45 | Stadion: Stadio Renato Dall'Ara | Arbiter: Léonce Lionel Tschudi Włochy Czechy 4 0 DO PRZERWY 2-0 C. Immobile 23' N. Barella 42' L. Insigne 66' D. Berardi 73'

4 0 Włochy Czechy Pavlenka Coufal Celustka Brabec Bořil Král Masopust Jankto Darida Barák Krmenčík Donnarumma Florenzi Bonucci Chiellini Spinazzola Barella Locatelli Jorginho Berardi Immobile Insigne SKŁADY Włochy Czechy Gianluigi Donnarumma Jiří Pavlenka 87′ 87′ Alessandro Florenzi Vladimír Coufal Leonardo Bonucci 46′ 46′ Ondrzej Czelustka 64′ 64′ Giorgio Chiellini Jakub Brabec 64′ 64′ Leonardo Spinazzola Jan Bořil 42′ 42′ Nicolò Barella Alex Král Manuel Locatelli 61′ 61′ Lukáš Masopust 63′ 63′ Luiz Frello Jorginho 61′ 61′ Jakub Jankto 73′ 73′ 77′ 77′ Domenico Berardi 81′ 81′ Vladimir Darida 23′ 23′ 78′ 78′ Ciro Immobile 46′ 46′ Antonín Barák 66′ 66′ Lorenzo Insigne 46′ 46′ Michael Krmenčík REZERWOWI Alex Meret Aleš Mandous Salvatore Sirigu Tomasz Vaclik 64′ 64′ Francesco Acerbi Pavel Kaderabek Giovanni Di Lorenzo Aleš Matějů 64′ 64′ Emerson Palmieri dos Santos 46′ 46′ David Zima 87′ 87′ Rafael Tolói Jakub Pešek 63′ 63′ Bryan Cristante 81′ 81′ Michal Sadílek Matteo Pessina 61′ 61′ Petr Sevčík Andrea Belotti 46′ 46′ Tomáš Souček Federico Bernardeschi Tomasz Pekhart 77′ 77′ Federico Chiesa 46′ 46′ Patrik Schick 78′ 78′ Giacomo Raspadori 61′ 61′ Matěj Vydra

STATYSTYKI Włochy Czechy 4 0 Posiadanie piłki 62,6% 37,4% Strzały 17 4 Strzały na bramkę 11 1 Rzuty rożne 6 2 Faule 10 11 Spalone 4 1