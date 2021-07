Finał Euro 2020 zostanie rozegrany już jutro. Na stadionie Wembley zmierzą się ze sobą reprezentacje Włoch i Anglii. Dla "Azzurrich' będzie to szansa na zdobycie - pierwszego od 1968 roku - trofeum mistrzostw Europy.



- Na szczęście to były dobre i pozytywne dni. Jestem zadowolony z pracy, którą wykonali moi wszyscy zawodnicy, dawali z siebie 110 proc., inaczej na pewno nie znaleźlibyśmy się w finale. Jestem z nich zadowolony - opowiedział o przebiegu turnieju selekcjoner Włoch Roberto Mancini podczas konferencji prasowej.

- Moja reprezentacja potrafiła się bawić grą, ale była także solidna. Zdarzały się również trudne mecze, nic nie zostało wzięte za pewnik - dodał Włoch.



Reklama

Mancini odnosił liczne sukcesy jako piłkarz, lecz nie udało mu się wywalczyć żadnego trofeum z reprezentacją kraju. Włoch łącznie wystąpił w 36 spotkaniach, podczas których zdobył cztery bramki.





Włochy - Anglia w finale Euro 2020. Roberto Mancini: Nie wygrałem jako piłkarz, mam nadzieję, że uda mi się to jako trenerowi

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!



- Miałem okazję grać dla "Azzurrich", ale nie udało mi się wygrać ani w drużynie U-21, ani jako piłkarzowi dorosłej kadry. Finał będzie dla mnie bardzo ważnym momentem, będziemy reprezentować całe Włochy. Chciałbym jutro wygrać to, czego nie udało mi się w roli piłkarza - stwierdził Mancini.



Włosi bardzo dobrze sprawowali się podczas Euro 2020, jednak półfinałowy mecz z Hiszpanią nie układał się po ich myśli.



Zobacz relację z emocjonującego starcia Włochy - Hiszpania w półfinale Euro 2020 - Kliknij TUTAJ!



- Hiszpania była lepsza, ponieważ utrzymywała się przy piłce i ograniczała nas. Nie zmienimy jednak naszej tożsamości. Nawet w meczu z Anglikami - zapewnił Mancini.



W decydującym starciu po trofeum na drodze Włochów stanie reprezentacja Anglii, która w półfinale pokonała Danię.



- W Anglii - podobnie jak we Włoszech - jest wielka pasja do piłki nożnej. Udało im się awansować do finału, to bardzo klasowa drużyna, która również posiada silną ławkę rezerwowych - powiedział selekcjoner "Azzurrich".



Finałowe spotkanie zostanie rozegrane jutro (11.07) o godzinie 21. Relację tekstową - jak i audio - będzie można śledzić w Interii.



Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!



PA