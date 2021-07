Do tej pory "Azzurri" mierzyli się z Anglikami 27 razy. W 11 starciach lepsi byli Włosi, kolejne osiem zakończyło się wygraną Anglii, natomiast w pozostałych meczach padł remis.



Ekipa z Półwyspu Apenińskiego również o wiele lepiej radzi sobie w spotkaniach o stawkę. Pomijając mecze towarzyskie "Squadra Azzurra" triumfowała pięć razy, natomiast Anglikom udało się wygrać tylko raz.



Przewidzenie wyniku niedzielnego meczu jest bardzo ciężkim zadaniem. Obie ekipy w czasie turnieju prezentowały odmienne style gry i także nie dały rady swoim półfinałowym rywalom w regulaminowym czasie gry. Włosi pokonali Hiszpanię po serii rzutów karnych, natomiast Anglicy wyeliminowali Danię dopiero w doliczonym czasie gry.



W ostatnim starciu pomiędzy drużynami w ramach mistrzostw Europy o wyłonieniu rywala zadecydowały karne, jaki przebieg miały pozostałe historyczne spotkania?



Włochy - Anglia w fazie grupowej Euro 1980

Starcie Włochów z Anglią podczas fazy grupowej Euro 1980 miało bardzo dużą wagę dla obu ekip. Znajdowały się one w bardzo trudnej grupie i każdy punkt był na wagę złota. W bezpośrednim starciu lepsi okazali się "Azzurri".



Włochy były gospodarzem tego turnieju i mecz został rozegrany na obiekcie w Turynie. W czasie spotkania wielokrotnie iskrzyło między zawodnikami, lecz jedynego gola zdobyli dobrze broniący się Włosi. Francesco Graziani zagrał precyzyjną piłkę w pole karne, a Marco Tardelli strzałem z powietrza umieścił piłkę w siatce.

Finalnie "Azzurri" przegrali w meczu o trzecie miejsce z Czechosłowacją, a turniej wygrały Niemcy.



Włochy - Anglia w meczu o trzecie miejsce podczas Mundialu 1990

"Squadra Azzurra" okazała się lepsza także w starciu o trzecie miejsce mistrzostw Świata w 1990 roku. Obie reprezentacje ponownie zmierzyły się podczas turnieju rozgrywanego we Włoszech. Mecz rozegrano natomiast na stadionie w Bari.



Pierwsza bramka w starciu padła dopiero w 70. minucie. Roberto Baggio wykorzystał zawahanie golkipera Anglii Petera Shiltona w polu karnym i po chwili otrzymał zwrotne podanie. Włoch następnie pewnie wpakował futbolówkę do bramki.



Na trafienie byłego zawodnika Fiorentiny czy Juventusu odpowiedział David Platt, który popisał się efektownym strzałem głową (rok po mistrzostwach przeniósł się do Serie A). Wynik starcia ustalił natomiast Toto Schillaci, który wykorzystał rzut karny. "Jedenastkę" Włochowi oddał Baggio, by ten mógł zostać królem strzelców turnieju.



Włochy - Anglia w ćwierćfinale Euro 2012

Włosi z Anglikami zmierzyli się także w ćwierćfinale Euro 2012. Regulaminowy czas gry nie przyniósł jednak rozstrzygnięcia. Obie ekipy miały swoje szanse, a na wyróżnienie zasługuje piękny strzał Daniele De Rossiego, po którym piłka odbiła się od poprzeczki.



Bezbramkowy remis utrzymywał się także w dogrywce i o wyłonieniu wygranego zadecydowały rzuty karne, w którym triumfowali "Azzurri" 4-2. Z bardzo dobrej strony pokazał się Gianluigi Buffon, który obronił "jedenastkę" Ashley'a Cole'a, a kibicom w pamięci zostało również uderzenie "panenką" Andrei Pirlo.



Zdjęcie Gianluigi Buffon pewnie obronił rzut karny ówczesnego gracza Chelsea / GIUSEPPE CACACE / AFP

Włochy - Anglia w fazie grupowej Mundialu 2014

W ostatnim oficjalnym meczu pomiędzy ekipami ponownie triumfowały Włochy. "Azzurri" pokonali Anglików 2-1, a pierwszego gola w czasie spotkania zdobył Claudio Marchisio. Popularny "Il Principino" popisał się efektownym strzałem z dystansu i pewnie umieścił futbolówkę w siatce.



Anglicy bardzo szybko doprowadzili do wyrównania. Wayne Rooney popędził lewą stroną boiska i zagrał piłkę w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Daniel Sturridge i dopełnił formalności.



Wygraną reprezentacji Włoch uderzeniem głową przypieczętował Mario Balotelli, a w doliczonym czasie gry Pirlo posłał futbolówkę w poprzeczkę po mocnym uderzeniu z rzutu wolnego.

Ostatecznie wygrana Italii nie miała większego znaczenia. Anglia jak i Włochy odpadły z turnieju w fazie grupowej.



Euro 2020. Włosi zmierzą się z Anglikami - kto sięgnie po trofeum?

Finał Euro 2020 zostanie rozegrany w niedzielę (11.07.2021) o godzinie 21 na obiekcie Wembley. Miejsce rozegrania spotkania premiuje Anglię, lecz pomocnik "Azzurrich" Marco Verratti zapewnił, że Włosi potrafią grać na dużych obiektach, nawet przy niesprzyjającej im publice.



Gracz z Półwyspu Apenińskiego zauważył także, że większa presja ciąży jednak na Anglikach, którzy jeszcze nie wygrali mistrzostw Europy. Włosi sięgnęli natomiast po wygraną w 1968 roku.



PA