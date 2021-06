Reprezentacyjna ulica Łodzi już jest udekorowana flagami uczestników mistrzostw Europy. Także słynna ławeczka Tuwima i siedzący na niej poeta został ubrany w biało-czerwony szalik i czapkę reprezentacji Polski.

W wydarzeniu "Najdłuższa strefa kibica na Piotrkowskiej" wezmą udział lokalni restauratorzy. W ponad 30 lokalach i ogródkach będą puszczane wszystkie mecze Euro 2020. Powstaną też trzy specjalne strefy z dużymi telebimami: w Manufakturze (tu będzie ekran o powierzchni 40 metrów kwadratowych), w Ogrodach Geyera i u zbiegu ul. Piotrkowskiej i Roosevelta.

Reklama

- Zapraszamy fanów piłki nożnej z Łodzi, ale także z całego kraju czy też z zagranicy, by obejrzeli rozgrywki Euro 2020 w specjalnej oprawie i emocjonującej atmosferze w kilkudziesięciu lokalach z ogródkami oraz w kilku strefach kibica z dużymi telebimami. Piotrkowska na cztery tygodnie stanie jedną wielką areną sportowych wrażeń. Będzie to z pewnością najdłuższa strefa dla kibicujących w Polsce - zapewnia Piotr Kurzawa, menadżer ulicy Piotrkowskiej. - Restauratorzy mają różne pomysły. Jedni organizują oglądanie w beach barze, czyli na leżakach rozstawionych na plaży. Inni zachęcają, by zabrać ze sobą koce i rozłożyć na trawie w strefie.

W akcji biorą udział tylko restauracje, które uzyskały licencje na publiczne pokazywanie mistrzostw Europy. - Taki był nasz warunek. Wszystko musi być zgodne z obowiązującymi przepisami. Podobnie jest z obostrzeniami. Będziemy też przestrzegać obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Liczna gości w strefie będzie ograniczona - dodaje Kurzawa.

W Łodzi nie obawiają się, że strefy kibica będą zapełniać się tylko przy okazji meczów, a po ewentualnym odpadnięciu z mistrzostw zostaną puste. - Wszystkie strefy zlokalizowane są w miejscach, które na co dzień odwiedza dużo mieszkańców miasta i przyjezdnych gości. Jesteśmy przekonani, że trakcie mistrzostw te miejsca będą jeszcze pełniejsze, a do tego biało-czerwone - twierdzi Kurzawa.

Zdjęcie Ławeczka Tuwima w Łodzi / Andrzej Klemba / INTERIA.PL

AK